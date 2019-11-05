韓國瑜因「外勞休閒綜合區」暴怒　蔡英文：對移工要尊重不能歧視

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜在出席南投工商座談會，認同企業主提出外籍移工造成影響，建議成立「外勞休閒綜合區」。不過這被外界認為有歧視意味，總統蔡英文5日表示，要抱持尊重態度，不能有歧視態度。

由於企業主在座談會中指出，外勞破壞環境，建議設立「外勞休閒綜合區」，在「外勞破壞環境」的層面上，被外界認為有歧視意味；不過在記者向韓國瑜提問時，韓聚焦在記者質疑是否「集中管理」4字，點燃了韓國瑜怒火，直接怒嗆該名提問記者。

韓國瑜連環砲轟「你的問題好像扭曲了我的答覆，你完全扭曲我的話！我有說『集中管理』嗎？我強調是『休閒區』如果外籍移工需要休閒區，政府應該重新思考，你完全扭曲我的講法，我再重申一遍是『休閒的地區』，你完全故意扭曲我的講法，你可以重複我的話嗎？『休閒』，請你重複我的話！是『休閒』，請你覆誦一遍，謝謝你們採訪，但不要扭曲我的話！」韓國瑜在一問一答中詢問記者是哪一家媒體後也表示「三立？難怪！」

對此，蔡英文5日上午受訪時表示，對於移工朋友，不論是社會大眾、政治人物，或者政府工作同仁，都要秉持一個觀念，就是移工是幫助台灣朋友，必須要抱持一個尊重態度，更不能有歧視的態度。

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