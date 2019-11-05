學貸47萬！25歲男「月還8000+房租」：容易變月光族　其實台學費比美日低

▲對於韓國瑜提出的政見，林先生認為，「對所有在揹負學貸的年輕人來說，都會是一個滿有吸引力的政策。」（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜提出「學貸免利息」，由政府來補貼。對此，一名社會新鮮人、畢業才3年的25歲林先生揹負47萬元學貸，他平均每個月要還8000元，占了月薪的5分之一，加上房租等負擔並不小。但其實對比國外大學，台灣的學費已經相對低。

韓國瑜近日表示若當選總統，將協助學生貸款利息降到最低，甚至所有銀行都不向學生收利息，改由政府補貼。他指出，若學生畢業後找不到工作申請延遲繳款，在緩繳期間內也不必繳納利息、本金。

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韓國瑜認為，年輕人是國家的未來，學貸政策的目的是在替學生排除任何就學的障礙，只要想讀，國家就該想盡辦法給予協助，學貸是借款不是發紅包；他希望能給年輕人多一點的空間，少一點的負擔，不要讓年輕人一出社會，就被學貸壓得喘不過氣來。

▼林先生畢業後擔任文字工作者。（圖／東森新聞）

而揹負47萬元學貸的林先生，畢業後從事文字工作，平常靠機車四處跑工作，每個月油費破千元，偶爾也需要停下來拍拍照，提供給主管參考。這樣看似自由的生活，其實壓力並不小，他每個月要還8000元學貸，算一算負債人生至少要5年。

林先生說，學貸占月薪5分之1左右，「我覺得滿有負擔，因為我本身還有房租的部分，生活方面的消費如果不小心太多的話，很容易會變成月光族。」

現行的學貸利率1.15%，5年利息不到萬元，但社會新鮮人還是被壓得喘不過氣。回過頭來追根究柢，壓力終究來自高學費，平均每個人學貸20到30萬元，貸款8學期、8年還完。

▼相對於美國大學、日本私立大學，台灣學費已相對低。（圖／東森新聞）

不過，根據2017年到2018年資料，對比國外大學，美國大學平均每年學費要113萬元，畢業生平均起薪年薪為151萬元，換算下來年學費占了年薪74.8%，壓力非常大；而日本私立大學生年學費29萬元，畢業生平均年薪67萬元，年學費占了年薪43%；至於台灣大學生年學費12萬元，如果以畢業生28K薪水、平均年薪33.6萬元計算，年學費占了年薪35.7%，已經相對低。

現在韓國瑜提出學貸零利息方案，即使差別不大，但林先生認為還是多少有幫助，「對所有在揹負學貸的年輕人來說，都會是一個滿有吸引力的政策，雖然說這樣講套利，好像是有點太嚴苛了。」

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