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「與蔡民調縮小到6%」韓國瑜：別洩漏國防機密！　媒體人點出他最大問題

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▲▼ 韓國瑜出席觀光座談會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜4日到南投跑行程，出席觀光座談會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者陳俊宏／台北報導

選戰倒數三個月，國民黨總統參選人韓國瑜頻頻拋出政策議題。韓國瑜競選辦公室發言人葉元之表示，內部民調顯示，目前僅落後總統蔡英文大約6%的支持度，「我相信11月中民調打平，是絕對有機會的。」對此，韓強調，「得民調者不會得天下，得民心者才會得天下。」但資深媒體人單厚之認為，韓的最大問題在於一直沒辦法降低討厭度。

葉元之4日說，目前內部民調看起來，蔡、韓支持度縮小到6%上下，應該是最近提出的政策爭取到民眾認同，加上民進黨不斷失分，蔡政府支持反送中，但港人陳同佳要來台投案卻放棄司法管轄權，讓外界看出來反送中只是選舉口號。

對此，人在南投跑行程的韓國瑜，被記者問「現在內部民調是不是只差3%到6%？是不是現在差很近？」他指出，「你不要洩漏國防機密，我再強調一遍，得民調者不會得天下，得民心者才會得天下，所以我重視民心。」

▼單厚之認為，韓國瑜的最大問題在於一直沒辦法降低討厭度。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲▼資深媒體人單厚之談民進黨蔡賴配可能。（圖／記者林敬旻攝）

但單厚之認為，韓國瑜最近提交換遊學、學貸議題，「我相信或許有打到一些人，但是你說有打到足以翻盤的，或是足以改變選情的話，我覺得目前是沒有看到這個跡象。韓一直的問題就是說，他的討厭度一直沒有降低。」

不只如此，韓國瑜要煩惱的還有副手名單沒著落，傳出立委江啟臣會是副手人選的大黑馬。對此，江回應，「我們都是助手，怎麼樣幫韓國瑜打贏選戰，讓國民黨重返執政，解決民眾所關心的問題，這個是我們最大的職責。」

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