黃創夏分析韓國瑜戰法「目的是降低投票率」　中間選民棄投成關鍵

<span> </span>

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜聲勢逐漸上漲，內部民調甚至只差對手蔡英文6個百分點。對於韓國瑜的選戰策略，資深媒體人黃創夏在政論節目上直言，背後目的就是要降低投票率，讓那些可能含淚投給蔡英文的中間選民索性不投了，如此一來就能把局勢拉回理想中的藍綠基本盤，變成討厭韓和討厭蔡的大對決。

▲黃創夏分析韓國瑜的選戰策略，並提醒民進黨要小心。（圖／翻攝自YouTube／鄭知道了）

黃創夏在政論節目《鄭知道了》上提到，中間選民有時候其實很沒用，這群人經濟、政治條件都很不錯，因此容易產稱「我不惹事，你們去鬧」這樣的想法，而韓國瑜現在的選戰策略，就是要讓這些可能含淚投給蔡英文的中間選民放棄投票，「他的目的就是降低投票率。」

黃創夏接著分析，降低投票率之後，那些現在不表態的三成選民不投了，局勢就會回到韓國瑜想要的藍綠基本盤，變成討厭韓與討厭蔡的對決，「民調裡面不喜歡、絕對不接受蔡英文總統的是38.6％，那韓國瑜現在20幾30％，所以他現在只要把這個拉上來就好了」、「民進黨要小心的是，不要中計、不要上當了」。

▲韓國瑜與蔡英文之間的民調差距逐漸縮短。（合成圖／記者羅婉庭、陶本和攝）

其實，韓國瑜在近期的民調中已經逐漸縮短與對手蔡英文之間的差距，韓辦發言人葉元之4日曾對外表示，在內部民調方面，韓、蔡兩人的差距縮減至6個百分點上下，可能與最近提出的政策以及民進黨不斷失分有關，相信在11月中旬就有機會打平民調。

葉元之強調，民進黨急了之後就會對韓國瑜的一舉一動相當關注，但這是好事，因為韓近日提出很多政策，團隊方面本來也希望能回到這樣的局面，藍綠陣營分別對政策提出攻防戰，讓民眾來選擇哪一邊才是自己想要的福國利民政策。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

