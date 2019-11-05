卓榮泰214字酸韓國瑜洗內褲是笑話　提4建議「請國民黨振作一點」

▲卓榮泰在臉書PO文希望藍營能振作起來。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜3日深夜突然在臉書分享洗衣服的SOP，過程中還半開玩笑地說，「內褲就不給大家看了。」民進黨主席卓榮泰4日在臉書PO文中談及此事，並提出四大建議要求「國民黨候選人及黨公職振作一點」，別再拿上廁所、洗內褲這樣的低級笑話來汙辱人民的判斷能力。

卓榮泰在214字的臉書PO文中提到，2020大選是關係中華民國台灣國家命運的選舉，應該是治國理念的高格局競爭，而不是鬧笑話，所以他決定提出以下四大建議，希望國民黨候（參）選人及黨公職振作一點，首先第一點，多提一些政府目前沒有實施的新政策；第二點，避免提出窮化台灣、掏空國家財政及根本無法做到的誤國主張；第三點，不要附和中國共產黨「一國兩制」併吞台灣的任何方案。

至於最後第四點，卓榮泰說，「如果以上都很困難，那麼最簡單也最重要的是，不要再拿『上廁所、洗內褲』等低級假話、笑話，來污（汙）辱人民的判斷能力！」

▼▲韓國瑜分享在家洗衣的小撇步。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

不過，網友們對於卓榮泰抨擊韓國瑜的PO文，正反意見不一，有人認同卓榮泰的看法，留言表示自己看了韓國瑜的選戰打法真的感到很焦慮，不提、不理才是最好的處理方式。

另一派挺韓網友則認為，韓國瑜先前整整3日都沒有公開行程，3日晚間在臉書公開分享洗衣服SOP，姿勢相當流暢，看得出來應該是經常自己動手清洗，講解的口氣也很幽默有趣，言行舉止並沒有什麼不妥，「好男人，堅定支持韓國瑜」、「喜歡韓巿長的言行，很幽默又可愛太棒了十全十美的好男人」、「辛苦了！要保重身體，挺您挺到底，加油」。

▼卓榮泰臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

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