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韓國瑜借廁所遭拒「憋尿2小時」…韓粉氣炸！桃園警曝監視器：拒絕選舉操作

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記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

國民黨總統參選人韓國瑜挾帶高人氣下鄉走訪，但10月31日前往桃園時，卻爆發出「不借廁所」卡韓疑雲。立委陳學聖指出，桃園警方以「行政中立」為由，拒絕韓國瑜前往龍崗派出所如廁，害得韓因此憋尿2個多小時。對此，桃園市警局副局長廖美鈴曝光監視器畫面澄清，表示韓市長車隊當天直接通過龍崗所前並未停下，也無借用廁所被拒一事。

▲▼桃園平鎮，派出所廁所卡韓國瑜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲韓國瑜當天先前往中壢仁愛派出所，當時所方還熱烈歡迎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳學聖爆料，韓國瑜當天經過中壢仁愛派出所時，所長還特別出面表示歡迎，但卻疑似因為韓國瑜帶來太多人潮，因此後續要到其他派出所借廁所時還遭到阻撓。陳學聖指出，當天下午韓國瑜準備前往平鎮區參加後援會活動，行前曾表示想要如廁，會場距離龍崗所僅短短200公尺，但要借個廁所卻被以「行政中立」為由遭到所方拒絕，韓國瑜無奈只得強忍尿意2個多小時。

▲▼韓國瑜桃園起飛壓軸晚會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲陳學聖爆料，韓國瑜當天跑平鎮行程，因借不到廁所只好憋尿2個多小時。（圖／記者羅婉庭攝）

在消息曝光後，韓粉怒火瞬間被點燃，在網路上開直播嗆聲龍崗派出所，甚至激動揚言要到所前砸雞蛋洩憤。對此，警方緊急澄清，表示龍崗派出所前腹地太狹小，因此當時引導韓國瑜車隊前往附近賣場停車場，絕無拒絕借廁所一事。

對於「廁所卡韓」，韓國瑜第一時間受訪時直言「派出所都很友善啊！各地都很順暢，平鎮沒有什麼不順利的！」但隨後韓國瑜4日下午卻又改口，稱當天前導車繞很久都沒借到廁所，他覺得很奇怪因此詢問隨扈原因，不料對方卻稱「不能去派出所，因為要保持行政中立。」

廖美鈴今曝光監視器畫面反駁，韓國瑜當天下午3時11分抵達仁愛所，進出派出所皆行動自如，還在所內停留15分鐘後離去，隨後車隊下午4時許逕自駛過龍崗所前，並未多作停留。廖美鈴強調，嚴正駁斥有心人士以行政中立卡韓的選舉操作，「本局配合主辦單位，規劃行進路線並預留臨停點稍事休息，絕無卡韓上廁所情形；同時也呼籲同仁保持行政中立，謝絕候選人進入辦公室內從事選舉活動，而上廁所與選舉無關，民眾應保持理性，切勿妄加揣測、大做文章。」

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

►韓國瑜借派出所上廁所遭拒「竟憋尿2hrs」　桃園警：子虛烏有

▲▼桃園平鎮，派出所廁所卡韓國瑜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園平鎮，派出所廁所卡韓國瑜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲廖美鈴曝光監視器畫面，韓國瑜車隊直接從龍崗所前駛過，並沒有停下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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