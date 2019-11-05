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印尼跟美國買「2個中隊的F-16V」　戰機產業鏈讓台灣發大財

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F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

▲印尼軍購F-16V，讓台灣發大財。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

記者林彥臣／綜合報導

不少民眾對於國軍向美國軍購F-16V的投資是否划算感到質疑，但是現在印尼想跟美國購買2個中隊的F-16V，由於台灣是F-16V的唯一研發國，印尼跟美國的軍購，卻能夠讓台灣獲得研發回饋金。

根據印尼媒體《雅加達環球報》（Jakarta globe）報導，印尼空軍首席元帥尤蒂•蘇迪斯納（Yuyu Sutisna）宣布，從明年開始向美國軍購2個中隊的F-16戰鬥機，「我們的目標是最新的72批次毒蛇戰機」。

新聞節目《關鍵時刻》也在討論這個議題，主持人劉寶傑提問指出，2020總統大選不是只有蔡英文跟韓國瑜，不是只有民進黨跟國民黨，不是只有兩個人在博弈，後面更大的博弈是美國跟中國，美國跟中國要爭取亞太的霸權，最關鍵的是第一島鏈，第一島鏈的最關鍵的位置是台灣，這些年來美國更是把台灣的國防工業抓在手上，印尼要買2個中隊的F-16V，「我們居然可以分到錢！」

資深媒體人黃創夏表示，其實台灣和美國的關係，已經不是共同的演練、共同的防禦、共同的作戰，還要共同的賺錢，印尼說要更新他們的戰機，要買2個中隊的F-16V，美國當然說可以賣啊，接下來是台灣要來賺錢了。

劉寶傑吃驚表示，他們買F-16V居然跟台灣有關係！

▲▼現在美國賣多少架F-16V，台灣就收多少架的錢。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲現在美國賣多少架F-16V，台灣就收多少架的錢。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

黃創夏表示，全世界還有2000~3000架的F-16，如果要美國允許升級，全世界只有台灣能夠組裝、只有台灣能夠改良，因為當時就跟美國一起技術合作升級F-16V，所以台灣有技術授權費，只要美國賣2架台灣就收2架的錢，賣30架台灣就收30架的錢。

黃創夏說，國防部長不小心講了，台灣已經有17間民間廠商進入供應鏈，而且不是螺絲之類的小零件，是生產關鍵零組件，例如F-16V有跟F-22、F-35同等級的主動式相位雷達，雷達收集到的資訊與地面傳達的資訊，都要靠全機整合系統整合在一個面板，這些程式、晶片、電路都是台灣研發出來的，所以台美現在已經到了共同賺錢的目的。

根據《nownews》報導，國防部副部長張冠群10月31日在行政院院會後記者會表示，未來其他國家若要購買F-16V，也要分擔研發費用。

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