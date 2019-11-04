女大生AirPods掉落水溝！　好心人幫撈起「左邊耳機」　她尷尬：我掉的是右耳

▲打開充電盒才發現，自己掉的是右耳，路人幫忙撈起的是左耳。（圖／翻攝自Dcard，下同）



記者黃可昀／綜合報導

每天搭捷運公車的通勤族會發現，很多路人耳朵都塞著一副AirPods，雖然很輕巧方便，但也時常有人一不小心耳機就掉落失蹤。一名女大生今天脫安全帽時，一邊的耳機不慎掉進水溝裡，好心人路過就幫她撈起來，正當她開心地以為尋回耳機時，低頭一看充電盒頓時啞口無言。

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▲本來還以為自己順利找回耳機，但這根本不是她的。



原PO在Dcard表示，她當時和朋友一人戴一邊的AirPods，不小心掉進水溝的當下十分著急，幸好路人立即出手相助，才幫她撈回掉落的耳機，但當她要把耳機收入充電盒時，一打開才發現，原來自己掉的是右耳，路人幫她撈起的這支卻是左耳，代表這支耳機根本不是她的。

這般窘境讓原PO、朋友及路人頓時尷尬到說不出話，手上拿著這個不知從何而來的左耳，不知該如何是好，原PO只好趕快回到水溝旁繼續尋找屬於自己的「右耳」，還好後來有在某個角落發現它，順利地撈起並收入充電盒中，結束這場錯愕鬧劇。

▲所以她現在有3支耳機了。



事後原PO貼出2支左耳加上1支右耳，共3支耳機的合體照，想不到掉個耳機竟然意外又得到一支AirPods左耳。網友看完紛紛笑說，「水溝之神：請問妳掉下去的是這個左耳的耳機，還是右耳的耳機呢」、「撈水溝會變成一個熱門行業」、「妳看到的是耳機，我看到的是商機。」

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