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普丁慘了！俄情報官傳已知俄軍戰敗　專家曝「2情況」將引爆政變

▲▼普丁。（圖／路透）

▲俄國專家認為，普丁的政權目前正面臨垮台危機。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏俄戰爭爆發至今已近3個月，但俄軍的進展卻不若預期。俄羅斯問題專家格羅澤夫（Chrito Grozev）認為，俄軍情報機構格魯烏（GRU）與俄羅斯聯邦安全局（FSB）的高官心裡都清楚，普丁發動的「烏克蘭特別軍事行動」已徹底失敗，因此他們極有可能將發動政變，試圖推翻普丁。

據《每日郵報》報導，格羅澤夫在接受自由電台的採訪時聲稱，俄羅斯GRU和FSB的高官都清楚，目前在烏克蘭的戰爭已經失敗，因此這些精英可能正在醞釀一場政變，一旦普丁下令動用核武，或是要求全面動員俄羅斯武裝部隊和民眾，那麼政變就會隨之爆發。

格羅澤夫分析，普丁在下達使用核武的命令前，勢必會先確保每個人都按照他的指示去執行這一命令，因為如果有任何人不服從的話，那就是政變爆發的信號，甚至還有可能導致普丁死亡，「除非他有信心每個人都會遵守指令，否則他不會下這個命令」。

格羅澤夫也指出，如果普丁下達全面動員俄羅斯武裝部隊和民眾的命令的話，那麼俄軍的數量就會迅速增長，戰爭的形勢也可能朝有利的方向發展，不過這一命令將在俄羅斯平民中引發「社會爆炸」，因為下達相關命令形同於承認「特別軍事行動」已宣告失敗，而不是像普丁此前一直標榜的那樣，取得了巨大成功。

然而，格羅澤夫表示，如果不訴諸核武或全面動員，俄軍已持續了3個月的烏俄戰爭幾乎沒有獲勝的可能，而擁有「完整情報」的GRU與FSB的精英們也非常清楚這一點，因此他們最有可能會發動政變，推翻普丁政權。

另外，情報高官也掌握了俄軍目前實際的陣亡人數，他們明白，那些戰死或失蹤俄軍的家人最後一定會要求政府解釋，並讓場面逐漸失控，最終導向普丁政權垮台的結果，因此他們都在尋求方法，好在普丁倒台前將資產與家人轉移至國外。

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