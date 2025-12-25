官宣具備對海打擊能力　殲-20S躍升空中全能獵手重創航母

▲全球首款雙座型隱身戰鬥機殲-20S。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

2025年大陸空中軍備發展持續突破，除兩款六代戰機殲-36、殲-50震撼首飛外，全球首款雙座型隱身戰鬥機殲-20S也宣布正式列裝，中航工業集團更在近日證實，殲-20S除外界熟知可指揮忠誠僚機進行協同作戰外，已具備對海精確打擊能力。陸媒形容，這樣的官宣確認該機成為空中全能獵手的地位。

總結今年的成績單，中航工業在最新公開發文中指出，「殲-20S戰鬥機是由我國自主研製的新一代中遠程、重型、雙座、多用途隱身戰鬥機，具有優異的中遠程制空作戰能力和對地、對海精確打擊能力和突出的態勢感知、電子干擾和戰術指揮控制能力，可進行有人機-無人機協同作戰。」

分析指出，文章中提及的「對海精確打擊」，可體現在殲-20S戰機本身和與其混編飛行的忠誠僚機。知名軍事自媒體「國平視野」表示，已獲央視證實擔綱殲-20S忠誠僚機的攻擊-11載彈量達2噸，能兼容鷹擊-18C反艦導彈，同時內置彈艙可攜帶鷹擊-21E高超音速反艦導彈，戰時通過殲-20S整合預警機、衛星、無人機和本機傳感器數據，讓隱身無人機打前陣，探測和鎖定海上的航母、驅逐艦、兩棲攻擊艦等移動目標，精準發射鷹擊-18C等反艦導彈予以重創。

▼殲-20S指揮忠誠僚機攻擊-11。（圖／翻攝自央視）

至於殲-20S自身的機翼的4個掛架，可掛載4枚反艦導彈，或掛載2枚反艦導彈執行距離更遠的對海打擊任務。戰時無人機掛載空地/空艦導彈打前陣，後方坐鎮指揮的殲-20S，在風險降低犧牲局部隱形能力時，機翼可掛載空地/空艦導彈，形成對地/對海雙重打擊體系，重創所需攻擊的目標。

值得注意的是，中航工業也在文章中提及過去較少人討論殲-20S的電子干擾能力。大陸知名軍事專家傅前哨分析，殲-20S的機體容積大，內部可安裝更大的自衛電子對抗設備，同時更強的發射功率，不僅能為自身提供掩護，還能為友機提供電子戰掩護，而強勁的動力系統足以支撐雷達、航電系統和電子戰系統的充足供電。

傅前哨強調，殲-20S電子戰設備均內置在機體內，無需額外攜帶吊艙，避免吊艙發電帶來的性能損耗。總體來說，該機突破性的電子戰能力與抗干擾數據鏈，不僅強化自身戰場生存力，更成為支撐有人機和無人機協同作戰的核心技術基石。

▼殲-20S前座飛行員專注於飛行安全與戰術機動，後座任務系統官負責指揮控制無人機編隊。（圖／翻攝自中國之聲）