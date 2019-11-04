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客叫餐送上樓卻「有條件開門」　外送員一看不忍了...餐點秒丟地上！

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▲▼ 熊貓,外送,foodpanda（圖／記者劉維榛攝）

▲ foodpanda外送。示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者張嘉晏／綜合報導

許多人都會對外送員提出一些要求，例如把餐送上樓或是放在警衛室即可，不過太過頭的請求真的母湯。一名外送員在臉書上分享客人無聊又幼稚的條件，讓他決定不再忍受、直接反擊，貼文一出立刻被網友們讚翻。

「外送員不是讓你玩的，X！」一名外送員在臉書「靠北熊貓」上貼出一張照片，原來一名客人要求他要把餐點送上樓，不過如果要開門的話，卻是有條件的。只見客人在備註欄上寫著，「上樓之後要講開門密碼：霹靂卡霹靂拉拉 波波力那貝貝魯多（沒講不開門）。」

請繼續往下閱讀...

除了要外送員唸卡通《小魔女DOREMI》中的咒語，客人還傳訊要他幫買清心的無糖微冰清茶。不過原PO當時應該是在行車中，所以沒有及時回覆，過了十幾分鐘，客人又以他「不看訊息和已讀不回」為由說要給負評，讓他氣炸。

▲▼ 外送員被客人要求激到 。（圖／翻攝自靠北熊貓）

▲外送員被客人要求激到 。（圖／翻攝自靠北熊貓）

然而原PO也沒有要忍，面對客人戲謔的態度，他也在投稿時表示，自己先在路邊慢慢吃個飯，「餐點丟地板回報損壞」、「看來沒被外送員玩過」。

貼文一出，不少網友都表示傻眼，「這真的病得不輕」、「這個客人很無聊喔」、「這是無聊當有趣吧」、「不送，就不會被負評停班，有時該拒送就拒送，不用太好心，遇到不理性的客人時」、「我還真的不敢這樣對食物在對方手上的人」、「不開門最好，直接實收0，還可以賺一餐」、「自以為好笑有梗？可憐」。

▼ 原PO原文 。（圖／翻攝自靠北熊貓）

▲▼ 外送員被客人要求激到 。（圖／翻攝自靠北熊貓）

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