翻倍成長逾260家　台灣無人機拚取美認證爭國際訂單

軍聞社／記者呂尚俞臺北22日電

全球無人機產業發展勢不可擋，經濟部2024年9月推動成立「臺灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）今（22）日首次舉辦會員大會，由聯盟主席、漢翔公司董事長曹進平邀集產官學研各界代表齊聚，展現臺灣無人機產業供應鏈的獨特優勢。隨著聯盟會員數從創始的50家，翻倍成長至超過260家，展現出驚人凝聚力，並以「非紅供應鏈」作為國際市場入場券，增進臺灣的國際競爭力。

曹主席於會中強調，今年首要目標是協助臺灣業者取得美方認證，以確保產品順利出口美國。因應美國聯邦通訊委員會（FCC）管制新規，聯盟與工研院擬定策略，預計於1月底正式引進美方認證機制，並以「輔導取代補貼」降低業者成本，避免美方認定不公平競爭而遭受制裁。在市場拓展上，聯盟目前已與7個國家、11個無人機組織締結盟友，後續將代表產業爭取政府對政府（G2G）的國際訂單，以實質商機帶動產業成長。

此外，大會亦安排全球趨勢講座，邀集國際夥伴針對複材製造、3D列印及資安等議題交流，其中Vantor公司分享的「無GPS導航技術」更為國內業者帶來新視野。今日包括神耀科技、亞洲航空等協同主席單位，以及經濟部、外交部、國防產業發展協會等公部門代表均共同與會，展現臺灣無人機產業在全球版圖中，搶佔一席之地的決心。