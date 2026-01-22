　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

翻倍成長逾260家　台灣無人機拚取美認證爭國際訂單

臺灣無人機聯盟成員增逾260家　推動非紅供應鏈布局國際市場

軍聞社／記者呂尚俞臺北22日電

全球無人機產業發展勢不可擋，經濟部2024年9月推動成立「臺灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）今（22）日首次舉辦會員大會，由聯盟主席、漢翔公司董事長曹進平邀集產官學研各界代表齊聚，展現臺灣無人機產業供應鏈的獨特優勢。隨著聯盟會員數從創始的50家，翻倍成長至超過260家，展現出驚人凝聚力，並以「非紅供應鏈」作為國際市場入場券，增進臺灣的國際競爭力。

曹主席於會中強調，今年首要目標是協助臺灣業者取得美方認證，以確保產品順利出口美國。因應美國聯邦通訊委員會（FCC）管制新規，聯盟與工研院擬定策略，預計於1月底正式引進美方認證機制，並以「輔導取代補貼」降低業者成本，避免美方認定不公平競爭而遭受制裁。在市場拓展上，聯盟目前已與7個國家、11個無人機組織締結盟友，後續將代表產業爭取政府對政府（G2G）的國際訂單，以實質商機帶動產業成長。

此外，大會亦安排全球趨勢講座，邀集國際夥伴針對複材製造、3D列印及資安等議題交流，其中Vantor公司分享的「無GPS導航技術」更為國內業者帶來新視野。今日包括神耀科技、亞洲航空等協同主席單位，以及經濟部、外交部、國防產業發展協會等公部門代表均共同與會，展現臺灣無人機產業在全球版圖中，搶佔一席之地的決心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
問病情被回「快死了」！《艋舺》刺青名師怒毆馬偕醫
上女廁爭議炎上　Fumi阿姨發5點聲明
快訊／濕冷凍骨！3縣市大雨夜襲「強風+低溫」齊發
美到被誤認AI！日本女偶像一張照片150萬人朝聖爆紅
日月光重訊3連發！　豪砸近26億拚擴產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

翻倍成長逾260家　台灣無人機拚取美認證爭國際訂單

煙幕掩護打擊部隊作戰　39化學兵精準濃度控制干擾敵軍

一旦失守東南亞聽命中共　前美國防部官員：「美國不會放棄台灣」

射程300公里？　殲-20發射「光桿彈」疑為霹靂-16

海上排陣320公里「演練奪島」？　中國「第三海軍」1400艘漁船東海大集結

「魔改貨櫃輪」變身武庫艦　中達79號出海測試照曝光

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

翻倍成長逾260家　台灣無人機拚取美認證爭國際訂單

煙幕掩護打擊部隊作戰　39化學兵精準濃度控制干擾敵軍

一旦失守東南亞聽命中共　前美國防部官員：「美國不會放棄台灣」

射程300公里？　殲-20發射「光桿彈」疑為霹靂-16

海上排陣320公里「演練奪島」？　中國「第三海軍」1400艘漁船東海大集結

「魔改貨櫃輪」變身武庫艦　中達79號出海測試照曝光

川普正式成立「和平理事會」 邀19國在瑞士共簽創始憲章

CL公司沒登記恐遭移送檢方！　違規經營5年最高可判坐牢2年

《漫威爭鋒》爆掛機刷分之亂　官方祭「偵測制裁」違者永禁封號

無視保護令刪光妻手機9700張照片　碩士男「抓猴蒐證」反遭判刑

《艋舺》刺青師診間揮拳！問病情被回「快死了」怒毆醫...本人發聲

快訊／財神爺不鬆手！威力彩25槓　下期頭獎上看6.9億

快訊／濕冷凍骨！3縣市大雨夜襲「強風+低溫」齊發　最新警戒區曝

Fumi阿姨談「上女廁」女網友炸鍋　5點聲明：沒要威脅女性

「粉紅炸彈」來襲！　日月潭櫻花季大推九族＋暨大兩大賞櫻勝地

「718億新興計畫先行」協商破局　藍轟：民生優先全是謊言詐騙

【香蕉大盜】猴子闖松柏嶺受天宮！偷供品後爬石柱落跑

軍武熱門新聞

黃埔江畔的「中達79」號出海測試

前美國防部官員：美國不會放棄台灣

殲-20發射光桿彈疑似霹靂-16現身

1400艘漁船排陣320公里「演練奪島」

台灣無人機拚取美認證爭國際訂單

貨櫃化配備60垂發的「中達79」火力直逼神盾艦

39化學兵煙幕掩護打擊部隊作戰

共軍烏魯木齊艦遭反制　氣控雷達鎖定

建艦設計缺陷無法順暢運行六代機

央視洩密重啟殲-20上艦？

殲35近距格鬥能力差半成品上艦？

蘇俊賓插畫引爆「軍營回憶殺」

靠北長官抱怨「美方可以喝瓶裝牛奶」　曝光美軍安合旅

運-20首次人員空運全是研發成員

更多熱門

相關新聞

39化學兵煙幕掩護打擊部隊作戰

39化學兵煙幕掩護打擊部隊作戰

陸軍39化學兵群煙幕營第三連近日凌晨於臺南地區進行「基地訓練–作戰計畫演練」，模擬配合打擊部隊執行煙幕掩護作業，官兵透過實地演練，在拂曉與日間不同時段，以大面積煙幕掩護友軍戰術行動與要港防護，展現化學兵部隊的專業作戰支援能量。

台船用圖卡推廣「潛艦知識科普」

台船用圖卡推廣「潛艦知識科普」

CM11戰車砲實彈射擊場面震撼

CM11戰車砲實彈射擊場面震撼

《奮鬥》月刊迎創刊70週年

《奮鬥》月刊迎創刊70週年

幾個對F-16V失事重要觀點

幾個對F-16V失事重要觀點

關鍵字：

軍聞社台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

五口命案李惠雯全認罪！

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面