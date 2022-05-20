路透：美擬提供先進反艦飛彈給烏軍　助突破俄羅斯黑海艦隊封鎖

▲傳美國考慮提供反艦飛彈給烏克蘭軍隊。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

路透報導，美國正加大援助烏克蘭，白宮如今正考慮提供先進反艦飛彈，讓烏軍能夠突破俄羅斯黑海艦隊海上封鎖。消息指出，美方考慮提供的兩款反艦飛彈，分別是波音製造的魚叉飛彈（Harpoon）以及康斯堡、雷神技術公司生產的海軍打擊飛彈（NSM）。

美方現任及前任官員與國會人士表示，運送射程更遠、威力更強大的武器給烏克蘭存在障礙，包括訓練時間長、設備維護困難、武器被俄軍繳獲等狀況。

不過依據3名美國官員與2名國會消息人士的說法，美國正積極考慮把兩款反艦飛彈直接運往烏克蘭，也就是波音製造的魚叉飛彈（Harpoon）以及康斯堡、雷神科技生產的海軍打擊飛彈（NSM），或從擁有飛彈的歐洲盟國進行移轉。

只不過烏克蘭仍有多個問題需要解決，首先，因為魚叉飛彈大多屬艦載型飛彈，能發射的平台有限。2名美國官員透露，美國正在研究可能解決方案，包括直接從美國軍艦拆下發射器。

哈德遜研究所海軍專家克拉克（Bryan Clark）表示，像是魚叉飛彈這類射程超過100公里的飛彈，只要12枚至24枚，就足以威脅俄羅斯船艦，並說服莫斯科解除封鎖，「如果普丁繼續堅持，烏克蘭就能摧毀俄羅斯大型軍艦，因為它們在黑海無處可藏」。