芬蘭總理：境內不會有核武和北約基地　加入前若遭襲波蘭願伸援手

▲芬蘭總理馬林（Sanna Marin）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

芬蘭總理馬林19日表示，即使芬蘭成為北約成員國，也不希望北約在其領土部署核武或建立基地，而同樣在申請加入北約的瑞典也抱持相同看法。波蘭總理則提到，若兩國在審核加入的過程中遭到襲擊，波蘭願意提供援助。

根據《路透社》報導， 馬林（Sanna Marin）接受義大利媒體訪問時表示，北約在芬蘭境內部署核武和建立基地一事，並不在談判的範圍內，「我也不認為北約有芬蘭部署核武和基地。」瑞典也和芬蘭一樣，不希望在本國領土上建立北約永久基地和核武。

波蘭總理莫瑞維奇（Mateusz Morawiecki）19日在一場會議中指出，瑞典和芬蘭加入北約是加強歐洲安全的一個重要訊號，「我想明確表示，如果瑞典和芬蘭在加入北約的過程中遭到攻擊，波蘭將會提供援助。」

受到烏俄戰爭影響，北歐國家芬蘭和瑞典18日正式申請加入北約（NATO），但遭到土耳其反對，目前兩國的申請程序仍在進行中。馬林提到，現在這階段最重要的就是保持冷靜，她相信和土耳其及其他成員國進行討論，回答可能存在的任何問題，就能糾正誤解。

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）18日和馬林會面後表示，義大利強烈支持芬蘭和瑞典加入北約，並願意加快兩國的審核程序。瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）與芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）預計在當地時間19日訪美，並和美國總統拜登會晤。