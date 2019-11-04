年輕人買105元小蛋糕掏100「我沒5元」　過5秒才亮出手中物！女店員：奇妙

▲原PO分享工作時遇到的事。（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女店員分享一名男客人買了105元的小蛋糕，結果看到客人付錢的過程，讓她直呼「正常人不是就會直接給的嗎？還要這樣停頓、來來回回的！覺得有點奇妙！」有網友表示，「如果是我，我就問他『那請問還需要嗎』？」

原PO今天（4日）在「爆怨公社」臉書社團還原和客人的對話：

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原PO：一共105元。

客人放了一張100在桌上。

原PO：先生是105元，少5元。

客人：我沒有5元！

原PO心想「所以？然後？你是想花100元買105元的蛋糕？」她表示，過了5秒，客人亮出手中的50元說，「我只有50元」，「當下給我的感覺，你不是很想拿出那50元硬幣！是覺得要找很多零錢很煩？還是怎樣的！我就說，『請您給我50元』，接著就找他45元。正常人不是就會直接給的嗎？還要這樣停頓、來來回回的！覺得有點奇妙！」

▼客人買了105元的小蛋糕，但身上沒有5元。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

對此，有網友好奇「那個人看起來幾歲」；原PO回「年輕人啊。」也有服務業分享遇到類似的客人，當時結帳金額 125元，客人拿1張100元、 2個10元，找不到5元，「120可以嗎」；他回「不行」；客人又找了2元說「122可以嗎」；他一樣說「不行」，「後來客人就不耐煩了，再掏一張100，用丟的給我。」

其他人留言，「他想等妳主動說出口，『沒關係，算您100元就好』」、「如果是我，我就問他『那請問還需要嗎』」、「我也遇過自動減價的客人，他不像妳客人這麼客氣，直接說他沒零錢不願付2元，丟下100鈔票就離開。」

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