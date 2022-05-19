遊覽車司機「無照駕駛」還嗑藥！　直撞看板車頭全毀14人喪命

▲印尼東爪哇16日發生一起嚴重車禍造成14人死亡。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

印尼東爪哇16日發生一起嚴重車禍，一輛遊覽車失控撞上路邊廣告看板，導致14人死亡、19人受傷。警方調查後發現，這名司機居然沒有駕照，而且還有吸食毒品。

這輛遊覽車載有31名乘客、司機和1名工作人員，乘客們剛結束在度假勝地狄昂高原（Dieng Plateau）的週末假期準備返家，結果卻在連結惹班鎮（Mojokerto）和印尼第2大城泗水（Surabaya）的一條收費道路發生死亡車禍。

根據《每日星報》報導，當時遊覽車失控撞上路邊廣告看板，造成14人死亡、19人受傷。警方表示，車禍現場沒有發現任何煞車痕跡，初步調查判定，遊覽車司機就是造成這場致命車禍的主要原因，因為他居然沒有駕照，而且疑似在開車時吸毒。

Terjadi kecelakaan maut bus pariwisata menabrak tiang VMS di Km 721.400A Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) menewaskan 13 orang dan menyebabkan 12 korban lainnya mengalami luka berat. Polisi menduga kecelakaan dipicu karena sopir bus mengemudi dalam kondisi mengantuk.

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東爪哇交通警察主管烏斯曼表示，「當我們在調查司機時，有明顯跡象顯示他吸食了冰毒，我們在抽血進行調查，以驗證司機的尿檢結果。」目前警方還在搜集相關證據，尚未對司機作出正式指控。

警方也提到，這名司機實際上是臨時替補的，是在遊覽車中途經過休息區後才開始駕駛，在撞上廣告看板前，他已經無照行駛約17公里。負責的旅遊公司PO Ardiansyah也是調查對象之一，若發現司機資格有問題，旅遊公司也須面臨刑事責任。