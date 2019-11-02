泰國單車妹透香汗！一身運動裝「看光S曲線」超貼　飽滿到快炸出…鄉民暴動

▲單車妹的笑容是全糖啊！（圖／翻攝自Tung Pang IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

正妹人人都愛欣賞，PTT的Beauty板上更是有各種美女，從清純可愛到陽光性感的風格都有。近日有網友就發文分享一位外國單車妹的照片，只見她擁有一張甜美的臉蛋，穿著一襲貼身的單車服，襯托纖細腰身和豐滿的胸型，好身材讓鄉民秒暴動，直呼「這身材不科學，風阻太大怎麼好好騎單車啊！」

有網友1日在Beauty板上貼出一篇正妹文「單車騎士」，文中放了6張照片，和單車妹的IG截圖，照片成功吸引鄉民注意。仔細看看照片，這位妹子穿著一身單車裝備，包括貼身的防風衣、運動束褲和安全帽，她將一頭金棕色系的長髮綁成辮子，看著鏡頭露出甜美微笑。

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▲單車騎士Tung Pang是名泰國妹子。（圖／翻攝自Tung Pang IG）

讓人注目的不只立體五官和可愛長相，單車妹的身材更是相當不科學，因為被單車衣包緊緊的原因，讓她凹凸有致的身形更加明顯，感覺骨架偏嬌小的她，手臂、腰肢和一雙腿看上去確實都很纖細，但胸前雙峰卻呈反比，感覺相當有料。

▲各種美照常常讓網友暴動。（圖／翻攝自Tung Pang IG）

實際查看單車妹的IG，原來妹子是位泰國人，名字是Tung Pang，不僅是職業單車騎士，還是專業的新娘秘書。看看她的IG照片，會發現她經常發美照和粉絲分享日常，除了騎完單車「香汗淋漓」的照片，還有充滿設計感的泳裝照，大方展現自己的好身材，目前Tung Pang的IG粉絲數超過12萬。

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