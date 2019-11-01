吃火鍋！他靠「沙茶醬」一招分辨南、北部人　「哪種較道地」開戰了

▲沙茶醬示意圖。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

又到了適合吃各種熱呼呼鍋物的季節了，相信許多民眾吃鍋時，絕對不能少了「沙茶醬」來沾火鍋料。近日就有網友提出，他認為南、北部人使用沙茶醬時有差異，靠一招就能分辨是南部還是北部人，不過北部網友們卻持保留態度。

一名男網友日前在PTT八卦版上發文，他表示南部人吃火鍋，一定會在沙茶醬裡加入生蛋黃，從50年老店到路邊攤小火鍋都沒有例外；他也發現，北部人使用沙茶沾醬時就不太會加蛋黃，反而是把雞蛋打到火鍋裡煮熟來吃，好奇哪一種吃法比較道地，或是有沒有別種吃法。

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根據本站新聞《他吃火鍋「沙茶醬+生蛋黃」 台北人驚：不衛生...網友戰翻！》中指出，先前同樣有位網友表示，自己都會在沙茶醬裡加生蛋，但是台北朋友見狀後卻秒糾正他，原因是生蛋的衛生堪慮，這樣吃恐會出問題。

▲有一派人認為雞蛋要煮熟才安全，不敢亂吃生蛋。（圖／取自librestock）

不過許多網友對此表示，身為台北人，他們也是會在沙茶醬裡加蛋黃的，「你碰到假台北人吧」、「台北人不可能阻止吧，我都這樣吃啊」、「你朋友不是台北人」。

此外還有人提到，另一種吃法是把肉片丟下鍋前先沾蛋液，煮起來口感會很滑順，被其他人大讚是「內行吃法」。

不過值得提醒的是，生蛋容易受到沙門氏菌汙染，若店家是選用洗選蛋才會比較保險，「要自備生蛋，不然穩拉」、「台灣的蛋不是隨便可以吃生的」、「雞蛋要挑過，才敢吃」。

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