態度神差距！她素顏去超商...店員「包裹自己找」　氣質妹驚：他沒發現是我

▲超商示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

化妝技術越來越強大，許多妹子在褪下精緻妝容後，是不願出門上街的。一名面容姣好的女網友就發現，她化妝與否，會直接影響超商店員對她的態度，而且差異之大，讓她不禁哀怨，「沒發現我是同一個人嗎？」

女網友在「爆廢公社二館」發文表示，「奇怪，我每次去超商，沒化妝店員態度就很差，還叫我自己找包裹；有化妝就有禮貌很多，還幫我拿飲料到車上，他是沒發現我是同一個人嗎？」

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▲原po表示，自己素顏去超商時，店員的態度差很大。（圖／徐米奇授權引用）

從原po的生活中可見，膚白貌美的她，妝容打扮屬於甜美系，這讓許多男網友難以想像，紛紛敲碗求素顏照，直呼「來一張素顏我瞧瞧」、「感覺素顏還是一樣好看啊」、「來來來，對比照放一下」、「我不信下次我看看」。

不過，許多老司機早已在網上或現實生活中，見識過所謂的「震撼真相」，所以也見怪不怪了，「難道是傳說中的易容術」、「不錯！自娛娛人啊」、「很有可能真的沒認出」、「一個萬聖節、一個情人節的意思」；還有人分析，「因為卸妝了一定穿普普，看起來就是魚干女，所以認不出來是很正常的。」

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▼原po外型甜美。（圖／徐米奇授權引用）

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