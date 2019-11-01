上班族「公司廁所拉O」超賺！神人算式一列：20年差距夠買1台車　網笑推爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名上班族發現，每天早上都有一票人在公司上大號，這讓他十分不解，「家裡的環境更舒適，為何要跑到公司上？」一席話釣出網友列算式神回，更直言這個「習慣」若堅持20年，與每天要買1杯咖啡的同事相比，貧富差距竟直逼一台車。

有位上班族在PTT好奇問道，「每天早上一堆人來公司廁所拉屎，幾乎每層樓每間廁所都客滿，一般人不是比較喜歡在家裡上嗎？比較乾淨且衛生，不需要用衛生紙墊在馬桶上，也不必跟人屁股間接接觸，為什麼那麼多人喜歡到公司拉屎呢？」

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在鄉民們深有所感的同時，一位專業網友煞有其事地回文分析，他表示，「假設你月薪5萬，周休2日，1天工作8小時，1個月的工時就是176小時，換算成時薪就是284.09元，如果每天花10分鐘在公司拉屎，仍賺進47.348元，相當於一杯小杯的美式，所以當你看著同事跑去買咖啡花錢時，你可以抱著滿滿的優越感。」

▲原po煞有其事地分析。（圖／翻攝自PPT）

男網友接著說，若每天堅持在公司大號10分鐘，然後同事每天買一杯美式，「這樣你們的貧富差距就會形成47.348*2，1個月下來變2083，1年下來就會累積2萬4999，堅持20年下來，會形成49萬9994.88的差別，無形中你每天拉屎的行為，已經夠讓你買一台國產車了。」

網友講得頭頭是道，大票鄉民也超捧場。不過，若以正規時薪算法，應為5萬先除以30天，等於1666.6元，再除以每天8小時，等於時薪208.3元，換言之10分鐘等於賺34.6，若上班天數以20天計算，每個月賺692元，1年下來就有8304元，至於20年「堅持這個習慣」，就有16萬6080元了。

不過這些前提是，剛好都在上班時有fu、工作並非責任制等，；另外，原po算法是與「有習慣喝美式的同事」做比較，進而產生的「貧富差距」，但跟同事之前的差距，和夠不夠買國產車，似乎無關吧！

而這篇「看似正經」的文章，也引起熱烈迴響，鄉民們紛紛笑回，「拉屎專家」、「拉屎沒有多賺錢，我都在座位上發呆」、「拉屎精算師就是你了」、「薪水小偷，太神啦」、「這樣子的話落屎1天賺一杯星巴克」、「邏輯正確」。

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