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學生時太丟臉！他出社會「收入高3倍」自助餐雪恥　「X的夾爆」網一看哭了

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▲自助餐。（圖／記者張一中攝）

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▲自助餐提供多元菜色可選擇。（圖／記者張一中攝）

記者黃君瀚／綜合報導

對許多人來說，得靠省吃儉用度日的學生時代是一段特殊的記憶，卻也有人將之視為砥礪自身奮發的恥辱過往。近日就有男網友前往自助餐店，想起2年之前半工半讀生活，吃一頓飯不能超過60元，夾菜總是戒慎恐懼，連免錢的紅茶都要偷裝回家，直到出社會之後他扭轉悲情，痛快展現了財富自由後的無上意志！

網友29日晚間在PTT發文，提到2年還是個窮學生，1個月靠著當打工仔賺取8000元的收入，每次吃自助餐總要小心翼翼精算價格，不能夾超過60塊錢，便當盒的角落永遠都填不滿。更淒涼的是，店內提供沒有味道的加水紅茶，他還要偷偷摸摸拿出寶特瓶，多裝一些回家喝。

「那份空虛和恥辱，我一路臥薪嘗膽到了今日！」時間過得很快，男網友如今已是社會人士，有了正職工作薪水可是當年的3倍高，晚餐時間又來到自助餐，他毫不猶豫的決定要塞爆飯盒，「手裡拿的是代表自由意志的夾子，我今天就是自由的靈魂，我想夾什麼就夾什麼，沒有人可以限制我。」

大學時太丟臉！他出社會「收入高3倍」自助餐雪恥（圖／翻攝PTT）

▲出社會2年，他拿起自由意志的夾子一雪學生時代的恥辱。（圖／翻攝PTT）

男網友沉浸在事業成功帶來的喜悅裡，驕傲表示店家提供的紅茶一口都沒喝，畢竟收入提高了不少，稀如水的飲料已不能滿足。所以他走到隔壁50嵐點了杯紅茶，「對！我有免費的不喝，跑去喝要錢的，這就是有錢的任性，我就是屌大！」

他把夾了一整合的自助餐菜色貼上網，海陸3主餐、豆腐、豆芽菜等等，網友看了大讚太奢侈，「優秀！你真的很棒」、「也吃太土豪了吧」、「小卷不便宜，你這盒大概要100起跳」、「好奢侈，我政大文組月領28K都不敢這樣夾」、「羨慕你耶，希望有一天能像你一樣成功」、「我好羨慕你，完全的心靈自由」、「朝聖！羨慕真正的財富自由。」

不過也有些網友看了只覺得無奈，「8000的3倍不過2萬4阿」、「我學生（時）就吃比你好」、「提醒你我當年也是這樣，腰圍一年多了8吋」、「8k變成3倍？你還不存錢，喝白開水就好啦！」

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