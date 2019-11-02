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快訊／韓國瑜哭了！只因洪秀柱一句「當選證書告慰在天之靈」

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▲洪秀柱的故事感動韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

▲洪秀柱的故事感動韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

記者許宥孺、洪靖宜、吳奕靖／台南報導

國民黨總統參選人韓國瑜2日上午到台南東區參加立委參選人洪秀柱競選總部成立大會，沒想到卻因洪秀柱在台上一席話，讓他紅了眼框。洪秀柱提及，大哥剛過世不久，希望能成功當選立委，取得當選證書，告慰在天之靈。

洪秀柱說：「我第一次當選，我爸爸正好不在了，我拿了當選證書去祭拜他，跟他講，你的女兒進立法院。第二張證書，我送到他的靈前跟他報告，是我當立法院的副院長，說妳的女兒不但做了第八任的立法委員，而且還做了立法院副院長。」

洪秀柱又說：「第三張證書，我當了中國國民黨黨主席，我把黨主席證書送到我父親的靈前，我怎麼樣記得我父親告訴我，有機會為國家做事、盡忠職守，但切記勿為名利參與政事，合則留不和則去，這是我一直從政的座右銘，我把主席證書送到他的靈前告慰他。」

話說到這邊，韓國瑜便紅了眼眶，立委參選人林燕祝也伸手拭淚，皆被洪秀柱的故事所感動。

洪秀柱最後說：「我本來想第四張證書是總統的當選證書，但是很遺憾，可是我沒有怨恨，只要國民黨贏了，什麼都不要緊，所以我要拜託大家，第四張證書，我到台南來參選，我的哥哥如果還在，他一定替我擔心，他在病床上，心心念念就是『你要安全、你要加油、你有沒有人照顧？』所以我拜託大家一件事，這次選舉讓阿柱當選，把台南當選立法委員的證書，送到我兄長和我父親靈前，讓我告慰他們在天之靈好不好？」

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