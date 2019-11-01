韓國瑜提學貸免息遭教育部打臉「有風險」　曾銘宗酸：是指每月套利265元？

▲國民黨團召開「政府圖利大企業，虧待窮學生」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜上月31日提出政府補貼、學貸免息政策，卻遭教育部恐有「套利風險」，使沒有需求的學生也來借學貸，又拿這筆錢去做其他投資，進而賺取利潤。對此，國民黨立法院黨團1日召開「政府圖利大企業，虧待窮學生」記者會，黨團總召曾銘宗指出，截至今年八月仍有39萬8000人還不出學貸，代償金額高達51億，怒轟教育部睜眼說瞎話，「這個政府超級誇張、可惡」。

韓國瑜31日在桃園平鎮區再度提出新政策，表示若當選總統，將協助學生貸款利息降至最低，甚至所有銀行都不向學生收利息，由政府來補貼。對此，教育部高教司司長朱俊彰回應，目前有88.3萬人在揹學貸，政府一年投入23億元預算，如果全部免利息，估需40億元，恐有「套利風險」，讓本來沒有需求的學生也來借學貸，又拿這筆錢去做其他投資，進而賺取利潤。

▲國民黨團召開「政府圖利大企業，虧待窮學生」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



曾銘宗指出，今年蔡政府為了吸引台商回台投資，給予第一版的貸款額度為200億元，補貼利息為1.5%，而現行上市上櫃的大企業貸款利息就是1.5％，反觀學生貸款卻有一定的條件，必須為家庭年所得120萬元以下、其他特殊情況經學校認定有貸款必要，或者家庭年所得超過120元、且學生本人及其兄弟姊妹有2人以上就讀國內工私立學校，但政府一年僅補貼利息僅24.3億元，學貸利息為1.15％，直言「政府真的是超級沒有良心、虧待窮學生」。

曾銘宗表示，截至民國107年有高達84萬的學生仍在貸款，總金額為1784萬，每人平均貸款21萬2000人，但到今年八月仍有39萬8000人還不出貸款。針對教育部稱「恐有不缺錢學生套利」，曾銘宗批評難道是指每人每年套3180元、每個月套利265元嗎？試問哪個學生這麼無聊？他痛批教育部睜眼說瞎話，這個政府超級誇張、可惡。

立委費鴻泰則指出，行政院長蘇貞昌今年已經灑出3、4千億的大紅包，只要拿其中的1%就能夠處理學貸免息，且國防部花2500億元買F-16戰機的錢都敢花，今年上半年通過的海關進口稅則將巴拉圭減稅的錢全部拿去補貼日本的清酒、山藥，教育部擔憂恐有不缺錢的學生套利，那為何財政部不說恐有不缺錢的日本人套利？國防部為何不說恐有不缺錢的美國軍火商來賺錢？

立委賴士葆也抨擊，蘇貞昌內閣已經成為總統蔡英文的競選第二辦公室，所有部會幾乎逢韓必反、必K，對於韓國瑜所提的任何政策行政院所有部會幾乎都反對，反觀韓國瑜一點點體貼年輕學子的心，卻被教育部急著潑冷水成為蔡英文的打手，「非常遺憾看到公務員急於表態到這樣的境界，令人非常不屑」。

立委陳宜民則表示，青年是韓國瑜心裡最軟的一塊肉，因為投資青年就是投資未來，台灣若要翻轉就要投吃青年，也因此才會提出希望青年人就學期間有出國經驗的政策。陳宜民呼籲教育部檢討政策，而不是事後在那邊污衊，「把學生想成市儈、當小人看待這樣很不好」，蘇貞昌也應該檢討所有政策，而不是斤斤計較這麼一點學貸利息，而不願意讓學生將來能夠有光明的未來。

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