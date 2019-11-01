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民眾黨李旻蔚文宣放蔡英文　民進黨嗆撤除：總統唯一支持余天

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▲黃瀞瑩跟李旻蔚掃街拜票。（圖／記者陳家祥攝）

▲黃瀞瑩跟李旻蔚掃街拜票。（圖／記者陳家祥攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨新北市議員李余典女兒李旻蔚將代表台灣民眾黨參選新北市第三選區（三重）立委，挑戰民進黨現任立委余天。李旻蔚代表民眾黨參選，卻在文宣放了和總統蔡英文的合照，引起綠營支持者不滿。民進黨1日發出聲明批評此舉是混淆支持者認知，強調總統蔡英文唯一支持瑜天。

民進黨聲明指出，近日有民眾向黨中央陳情指出，網路上流傳民眾黨立委參選人李旻蔚及蔡英文總統的文宣合照，為其立委選舉作宣傳。民進黨批評，「已嚴重混淆民進黨支持者的認知。民進黨中央嚴正聲明，余天委員為本黨新北市第三選區立委參選提名人，也是蔡英文總統及民進黨全體於此區唯一支持的參選人。」

民進黨表示，歡迎他黨立委參選人表態支持蔡英文總統連任，但不應出現不符事實，也未獲授權之相關文宣物品，企圖誤導民眾蔡英文總統的支持對象，如此行為可能已經涉犯公職人員選舉罷免法與刑法等相關刑事責任。

民進黨強調，「我們呼籲不管文宣為該參選人團隊或支持者所為，應立即撤除相關文宣品，以正視聽，維持選舉之格調，並自負一切法律責任。」

民進黨也提到，新北市黨部日前已經將李旻蔚脫黨並代表他黨參選一案送交評委會，全案按照本黨相關作業程序進行中。

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