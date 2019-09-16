海巡偵搜犬成軍！　「緝毒+偵爆+檢疫」15萌犬守護邊境

記者張君豪／台北報導

為提升現有防疫作為，海巡署16日於北部分署竹圍營區成立「海巡偵搜犬區隊」並舉行揭牌儀式，規劃透過精實的專業訓練，培育具備「緝毒」、「偵爆」及「檢疫」能力的新一代海巡偵搜犬！這些可愛的各品種成犬未來將會成為海巡署邊境防疫的新主力。

▲海巡署偵蒐犬區隊16日正式在桃園掛牌成立。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署偵蒐犬區隊16日正式在桃園掛牌成立，桃園市長鄭文燦也獲邀出席揭牌儀式。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署指出：早在民國89年，就自國防部軍犬育訓中心收編200多隻軍犬，協助岸際巡邏任務，然隨歲月的流逝，且沒有補充新血的情況下，在2003年海岸巡邏犬解編走入歷史，海巡署有鑑於當前非洲豬瘟疫情擴散、各類新興毒品日益嚴重、犯罪手法日新月異，所以決心成立「海巡偵搜犬區隊」，期待借重犬隻靈敏嗅覺等特性，來輔助各項執法工作，全面打擊不法，守護台灣。

▲海巡署偵蒐犬區隊16日正式在桃園掛牌成立。（圖／記者張君豪翻攝）

目前海巡署北部分署竹圍營區內，共有15隻海巡偵搜犬，品種包括拉不拉多、德國狼犬、比利時狼犬及史賓格等，未來將透過專業師資進行為期4個月之「農畜產品」、「毒品」及「爆裂物」等訓練，並與領犬員培養默契，希望能在明年正式服勤。

海巡署說明：人的嗅覺敏感度只有狗的100萬至10萬分之一，狗具有靈敏的嗅覺，可分辨高達3,000種以上味道，在邊境防疫、緝毒、反恐防暴上都有廣泛訓練應用，特別是在非洲豬瘟疫情嚴峻之時期，海巡署將以「寧可多做不可少做」的戒慎心態面對挑戰，守護台灣邊境安全。



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