影／汐止勇警殉職第一時間趕到！　徐國勇真情流露：得知他要結婚了…非常不捨

記者張君豪／新北報導

今天28日下午約5點，汐止警分局汐止派出所警員薛定岳因追緝攔查疑似酒駕騎士，騎乘警用機車在基隆市七堵百福社區不慎自撞分隔島，傷勢嚴重經緊急送往汐止國泰醫院搶救，仍在今晚6時許經院方宣告不治，包含內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、新北市長侯友宜、新北市警局局長陳檡文等警、政界高層都前往國泰醫院表達哀悼慰問之意。

▲內政部長徐國勇28日晚間到汐止國泰醫院追悼殉職警員薛定岳，表示不捨並將爭取最高規格撫卹。（圖／記者張君豪翻攝）

內政部長徐國勇抵達汐止國泰醫院，在警政署長陳家欽、新北市警局長陳檡文陪同下接受媒體訪問表示：「希望這位兄弟一路好走，我們包含警政署長和新北市警察局長都來了，我們在各方面會用最高的撫卹，提供警員家屬後續一切必要的協助，給家屬一點安慰。」

徐國勇沉痛指出：「我們警員執行酒駕勤務，在攔檢一位有相當多前科的騎士，在各種跡象顯示，警員為了預防犯罪的發生，追查這名當時打算要逃脫的騎士，看起來我們警員是被逃脫騎士撞的…不幸往生。」當時警政署長第一時間通知他趕過來，內政部工作一結束，第一時間就趕過來，「警員績效非常好，他非常盡職，在警察工作內非常盡責，績效非常好。」



徐國勇說：「我們非常難過，對年僅31歲的警察同仁戮力從公、冒險犯難，英勇殉職內心非常不捨，看了實在是非常難過。有關後事的問題，因為薛姓警員是彰化人，父母親正在趕來探望路上，我看了實在是捨不得，得知他最近要結婚了！我實在是很捨不得，他實在是因公殉職沒有問題。」

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▲勇警猛撞安全島躺血泊亡，同事緊急CPR搶救。（圖／翻攝爆廢公社）



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