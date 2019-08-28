　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／汐止勇警殉職第一時間趕到！　徐國勇真情流露：得知他要結婚了…非常不捨

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪／新北報導

今天28日下午約5點，汐止警分局汐止派出所警員薛定岳因追緝攔查疑似酒駕騎士，騎乘警用機車在基隆市七堵百福社區不慎自撞分隔島，傷勢嚴重經緊急送往汐止國泰醫院搶救，仍在今晚6時許經院方宣告不治，包含內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、新北市長侯友宜、新北市警局局長陳檡文等警、政界高層都前往國泰醫院表達哀悼慰問之意。

▲內政部長徐國勇28日晚間到汐止國泰醫院探視殉職警員薛定岳，表示不捨並將爭取最高規格撫卹。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部長徐國勇28日晚間到汐止國泰醫院追悼殉職警員薛定岳，表示不捨並將爭取最高規格撫卹。（圖／記者張君豪翻攝）

內政部長徐國勇抵達汐止國泰醫院，在警政署長陳家欽、新北市警局長陳檡文陪同下接受媒體訪問表示：「希望這位兄弟一路好走，我們包含警政署長和新北市警察局長都來了，我們在各方面會用最高的撫卹，提供警員家屬後續一切必要的協助，給家屬一點安慰。」

徐國勇沉痛指出：「我們警員執行酒駕勤務，在攔檢一位有相當多前科的騎士，在各種跡象顯示，警員為了預防犯罪的發生，追查這名當時打算要逃脫的騎士，看起來我們警員是被逃脫騎士撞的…不幸往生。」當時警政署長第一時間通知他趕過來，內政部工作一結束，第一時間就趕過來，「警員績效非常好，他非常盡職，在警察工作內非常盡責，績效非常好。」


徐國勇說：「我們非常難過，對年僅31歲的警察同仁戮力從公、冒險犯難，英勇殉職內心非常不捨，看了實在是非常難過。有關後事的問題，因為薛姓警員是彰化人，父母親正在趕來探望路上，我看了實在是捨不得，得知他最近要結婚了！我實在是很捨不得，他實在是因公殉職沒有問題。」

►戀愛老司機：重點是眼神

▲▼30秒驚悚影片曝光！汐止警追酒駕　自撞彈飛分隔島倒血泊亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆一名警察發生事故命危，一動不動躺在馬路中間。（圖／翻攝爆廢公社）

▲勇警猛撞安全島躺血泊亡，同事緊急CPR搶救。（圖／翻攝爆廢公社）

【其他新聞】

►2女國小操場夜跑…司令台前遇惡狼「險遭性侵」！女警攀牆爆氣逮人

►獨／2女夜跑險遭性侵！女警還原「逮狼行動」　霸氣壁咚壓制色男

內鬼通報17竊電大戶緊急停工　檢警設局邀稽查授課再揭真面目

招待泰美旅遊可賺10萬？　運市價3.2億大麻花海洛因磚這下GG

ET快訊
「神秘女買家」購入李佳芬農舍！砸800多萬買房...原因曝光
「來生，別當警察了…」汐止熱血警追嫌亡　同學淚崩：同期又少一
獨／美食社團嗆「不付300就關店」　店家喜掛紅布：感謝沒來採
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「每天都是情人節」31歲汐止警年底結婚　交往10年女友一聽殉職呆滯

「妳玩我夠多了」　借錢砸300萬充「乾爹」被放生…他嗆傳正妹直播主不雅片

「來生，別當警察了…」汐止熱血警追嫌亡　同學淚崩：同期又少一個

更新／拒檢騎士抓到了！24歲毒蟲「加速逃亡」害警摔死　故意殺人罪移送

影／「定岳，任務結束」汐止警追毒蟲殉職　侯友宜：從優撫恤，一定把案件釐清

影／汐止勇警殉職第一時間趕到！　徐國勇真情流露：得知他要結婚了…非常不捨

推拿師誆回春直搗私密穴道　「逼她手握大鵰」哄：這是送你的

六合彩簽賭案3警涉案　彰化巡佐收押免職...300萬退休金泡湯　

為偷百年茄苳樹扯斷沿途電線桿　警方循「線」逮人

影／汐止勇警追拒檢撞死！分局長悲嘆：他2年抓72件酒駕…侯友宜到場了

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔 警要開單惱羞：你有問題去申訴

「每天都是情人節」31歲汐止警年底結婚　交往10年女友一聽殉職呆滯

「妳玩我夠多了」　借錢砸300萬充「乾爹」被放生…他嗆傳正妹直播主不雅片

「來生，別當警察了…」汐止熱血警追嫌亡　同學淚崩：同期又少一個

更新／拒檢騎士抓到了！24歲毒蟲「加速逃亡」害警摔死　故意殺人罪移送

影／「定岳，任務結束」汐止警追毒蟲殉職　侯友宜：從優撫恤，一定把案件釐清

影／汐止勇警殉職第一時間趕到！　徐國勇真情流露：得知他要結婚了…非常不捨

推拿師誆回春直搗私密穴道　「逼她手握大鵰」哄：這是送你的

六合彩簽賭案3警涉案　彰化巡佐收押免職...300萬退休金泡湯　

為偷百年茄苳樹扯斷沿途電線桿　警方循「線」逮人

影／汐止勇警追拒檢撞死！分局長悲嘆：他2年抓72件酒駕…侯友宜到場了

中職／強襲球打中左臂　林晨樺傷勢仍待觀察

「每天都是情人節」31歲汐止警年底結婚　交往10年女友一聽殉職呆滯

世界U19中華男排不敵南韓　29日戰奈及利亞爭13到16名

西拉雅趣飛車總獎金45萬　創意決勝負

趙薇PO合照調侃《中餐廳》爭議！　黃曉明笑回覆...網怒：諷刺你還覺得爽

UberEats新制「3天75趟1775元」！CP值超低外送員怒串連明午「罷工」

中職／戰術多變犧短變暴傳　林智勝：自己要做的

美軍驅逐艦再航行南海　進入永暑礁、美濟礁12海里內

台灣人像是自己土地上的異鄉人！鄭麗君：重建藝術史也是重建心靈

顱內動脈取栓術打通血栓　讓中風搶救黃金時間從3小時延長至8小時

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

社會熱門新聞

才剛拍完婚紗照！員警「取締酒駕..

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老..

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在..

直播主哲哥鏡頭前遭押走　打斷手..

即／基隆警頭部重創血流不止　命..

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因..

即／影片曝光！汐止警追酒駕　撞..

兒探病驚見老爸喇舌！補教名師外..

直播主被斷手腳原因曝　遭指行凶..

疑遭恐嚇：斷手斷腳！直播主遭擄..

妹抱5歲兒墜21樓亡！大舅見屍..

更／毒蟲害死警　拒檢騎士移送

險遭人夫性侵　女鄰居一句話脫困

直播主「吳小哲」遭痛毆　傷勢照..

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

才剛拍完婚紗照！員警「取締酒駕」撞安全島亡

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖點菸祭拜

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

直播主哲哥鏡頭前遭押走　打斷手腳

即／基隆警頭部重創血流不止　命危搶救中

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計師作品

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面