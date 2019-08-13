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招待泰美旅遊可賺10萬？　運市價3.2億大麻花海洛因磚這下GG了

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▲刑事局國際刑警科查獲市價高達3.2億的海洛因大麻等毒品闖關案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警科查獲市價高達3.2億的海洛因大麻等毒品闖關案件。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣販毒集團出新招！台灣掃毒日趨嚴密，販毒集團為能確保充沛的毒品貨源，利用「招待跨國旅遊」、「暑期出國度假方式」招攬信用不良的年輕人、弱勢中低收身障人士出國旅遊兼幫忙運毒闖關；警方鎖定林口陳姓主嫌操盤運毒集團以每趟10萬元新台幣代價聘僱「運毒手」赴泰美等國運毒，從今年6月起從桃園機場輸入頂級大麻花68公斤、海洛因磚14.5公斤市價超過3.2億新台幣的大量毒品，所幸遭刑事局國際刑警幹員攔獲，警方日前收網破獲該集團13人。

▲刑事局國際刑警科查獲市價高達3.2億的海洛因大麻等毒品闖關案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警科查獲市價高達3.2億的海洛因大麻等毒品闖關案件。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科日前接獲線報，發現以陳姓主嫌為首的該集團為求控制這些運毒手，不僅招待出國來回機票、每天吃喝玩樂的零用金，還額外給付一趟10萬元新台幣的高額酬勞，讓運毒手運送頂級大麻花、高純度海洛因磚運回台灣。

▲刑事局國際刑警科查獲市價高達3.2億的海洛因大麻等毒品闖關案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警科查獲市價高達3.2億的海洛因大麻等毒品闖關案件。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，陳姓主嫌聘僱運毒手出國來回約需花15~20萬元，會要求運毒手簽下當同面額本票當擔保，避免運毒事跡外洩；另外陳嫌運毒集團成員回國均會搭乘深夜到清晨的班機抵台，利用深夜機場安檢力度較為鬆散時闖關，警方指出光查扣的37公斤頂級大麻花市價就超過2.72億新台幣，海洛因磚價格高達5千多萬元新台幣。

▲刑事局國際刑警科查獲市價高達3.2億的海洛因大麻等毒品闖關案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警科查獲市價高達3.2億毒品案、刑事局副局長廖訓誠說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科與台北、桃園、嘉義、基隆警察局、航警局、基隆關務署成立專案小組，將案件報請桃園地檢署仁股檢察官指揮偵辦，過濾上萬筆入出境資料鎖定陳嫌運毒集團成員，先於今年6月1日在桃園機場進行攔檢，在郭姓犯嫌行李箱中查獲大麻37.23公斤、

警方查獲這批毒品後按兵不動，守株待兔連續在8月5日、12日在桃機攔查另名鄭姓男子夾帶走大麻花31.11公斤、該集團張姓、許姓男子夾帶走私海洛英磚14.51公斤，專案小組12日凌晨於機場攔查海洛因磚後，當天同步赴新北市林口區4時逮捕年僅26歲的陳姓主嫌。陳男當時準備開車逃走，警方當場對空鳴槍制伏陳姓主嫌。

陳嫌到案後否認操盤運毒，但張姓、郭姓等運毒手指證歷歷，警方發現陳姓男子名下並無財產和龐大金流、懷疑陳嫌僅是跨國運毒集團負責與運毒手聯絡的人頭，目前正循線擴大追查幕後集團。

警方感嘆：根據毒品危害防制條例相關規定：運輸第一級毒品者，可處死刑或無期徒刑，運輸第二級毒品可處無期徒刑或七年以上有期徒刑，均得併科新臺幣千萬元以下罰金。這些涉世未深僅因需兼差賺旅費的年輕人恐面臨刑期相當長的牢獄之災。

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