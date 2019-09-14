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大陸豬價狂飆　農委會：台灣供應量、價格沒問題

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▲▼豬。（圖／資料照）

▲大陸豬價不停飆漲，農委會表示，對台灣不會有太影響。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

大陸去年8月爆發非洲豬瘟疫情後，導致豬價不停飆漲，為穩定生豬生產，也傳出國務院發布轉型升級意見，如要推動智慧養豬裝備等。至於對台灣是否有相關影響？農委會今（14日）表示，價格和供應量沒太問題。

農委會副主委黃金城指出，大陸目前豬價狀況，對台灣影響是還好，以每年5、11月2次養豬頭數調查，今年5月結果約546.8萬頭，還較去年11月多了6、7萬。黃金城說，肉源供應自己沒問題，且接下來中秋節過了，豬肉需求沒這麼旺，至於國際豬價已漲到一個階段，目前看起來是不會再繼續。

請繼續往下閱讀...

▲▼農委會副主委黃金城,非洲豬瘟。（圖／記者季相儒攝）

▲黃金城說，台灣肉源供應沒太大問題。（圖／記者季相儒攝）

大陸國務院近日發布「關於穩定生豬生產促進轉型升級的意見」，也就是要讓豬肉自給率保持95%左右，還提出為穩定目前生豬生產，將推動科技養豬。黃金城說，這其實早就有，只是若以要全面防堵疫情來看，除非全部的豬都養在室內，就不會被感染，但這只有某些場能做到，因為以大陸過去每年有4億5千頭豬，數量龐大，短期內不可能有不缺肉等情況。

而農委會補助3128輛活豬與屠體運輸車輛裝設GPS，從今年7月起由各地方政府在全國59家豬隻屠宰場稽查並進行輔導，8月份起開始違規裁罰，但至今仍未全部裝設，黃金城說明，勸導期是到9月，上星期資料統計約還有100多輛未裝，原因是機器無法供應這麼多，預計9月底前絕對會100%完成，過了9月若被查到未配合，就會直接開罰。

▲▼非洲豬瘟,豬瘟,桃園機場,機場。（圖／記者曾俊豪攝）

▲農委會呼籲國人，返國絕對不能帶任何肉類品回國。（圖／記者曾俊豪攝）

另外，全東亞目前剩台灣、日本和韓國沒有非洲豬瘟，農委會最後特別強烈呼籲，國人切勿攜帶肉類產品回國，否則首次將直接開罰20萬元，第2次罰100萬元。

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