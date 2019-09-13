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美籍船長開遊艇擱淺小琉球　受困3日…中秋大潮來解危！

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▲▼美籍遊艇小琉球擱淺3天，海巡民眾協力救援，趁中秋大潮脫困。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲美籍遊艇擱淺小琉球，海巡救援3天才脫困。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／屏東報導

一艘美國籍「TASTY」遊艇10日上午擱淺在屏東小琉球的美人洞岩岸，海巡人員火速前往搶救，但因擱淺地點屬珊瑚礁岩地形，經歷多次拖帶仍難以脫困，1名美籍船長就被困在遊艇中3天3夜，終於13日趁中秋大潮，成功將遊艇脫離困境。

▲▼美籍遊艇小琉球擱淺3天，海巡民眾協力救援，趁中秋大潮脫困。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲海巡人員協助船長於遊艇週邊裝設浮筒增加浮力。（圖／記者孫于珊翻攝）

海巡署第七巡防區指揮部獲報後，隨即透過聯合勤務指揮機制，派遣第五岸巡隊小琉球安檢所及第五海巡隊巡邏艇趕赴現場，並聯繫琉球救難協會共同協助，發現距岸際約10公尺處有1艘美國籍遊艇擱淺，船上僅1名50多歲美籍船長強尼（Carney Chrispopher John），於是馬上啟動救援機制。

▲▼美籍遊艇小琉球擱淺3天，海巡民眾協力救援，趁中秋大潮脫困。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲美籍遊艇擱淺小琉球3天，趁中秋大潮脫困。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

海巡人員協助船長於遊艇週邊裝設浮筒增加浮力，並持續於現場戒護，避免遊艇因海浪拍打而翻覆，歷經3日努力，於13日上午7時終於藉由中秋節大潮時機成功脫困珊瑚礁岩，所幸船長也無明顯外傷。

▲▼美籍遊艇小琉球擱淺3天，海巡民眾協力救援，趁中秋大潮脫困。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼美籍遊艇小琉球擱淺3天，海巡民眾協力救援，趁中秋大潮脫困。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼美籍遊艇小琉球擱淺3天，海巡民眾協力救援，趁中秋大潮脫困。（圖／記者孫于珊翻攝）
 

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