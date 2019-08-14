內鬼通報17竊電大戶緊急停工　檢警設局邀稽查授課再揭真面目

▲呂姓稽查去年參加刑事局記者會、還裝熱心幫忙搬運贓證物遭警暗中蒐證。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台電桃園區營業處外勤呂姓稽查涉嫌勾結桃園地區的不肖工廠、挖礦機業者收賄包庇業者竊電、造成台電上億元電費損失。加上台電營業處與刑事局去年共組專案小處追竊電，過程中發現專案會議決策的情資不斷外洩，導致警方去年12月偵辦竊電案只能倉促收網。檢警怒不可遏卻按兵不動繼續佈線，觀察這名竊電業者派在檢警中「無間道臥底」的動向。

▲呂姓稽查8月12日遭檢警收網逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示：呂姓稽查當內鬼造成檢警重大損失，根據台電、警方掌握資料，去年底新北地檢署偵辦這起竊電案、原本鎖定20幾處涉案工廠業者，但警方監控發現嫌疑人在收網前陸續停工、甚至每天狂飆的電力度數恢復正常，導致警方只能緊急聲請搜索票倉促收網，執行勤務從20多個處所縮減到3個。

呂姓稽查還不知道自己收賄出賣檢警犯行早就曝光，去年12月26日刑事局召開破獲「桃園挖礦場竊電案」記者會時，還邀請呂姓稽查到刑事局幫忙幫運贓證物、警方並假意請教稽查人員查緝竊電案的具體方法，呂嫌還堂而皇之到承辦單位外勤隊辦公室泡茶、並熱心分享觀察電路、電表是否改裝的具體技術。

而過程中、刑事局警員面對呂姓稽查就好像粉絲追星族般、一直有幹員持DV手機錄影拍照，警方解釋是要向台電稽查請教民生竊電案的追查技術、但事實上警方是趁機拍攝錄製涉嫌收賄臥底呂姓稽查的半身、全身及生活照片建檔製作後續追查的偵查報告書。

檢警氣得牙癢癢卻因還仍在蒐證，暫不逮捕呂姓稽查，卻暗中聯絡台電高層變更專案會議程序，排除所有台電外勤稽查後，這起竊電規模高達上億元的工廠業者竊電案才得以繼續進行。台電公司今14日表示，台電公司主動與檢警合作共同成立「專案小組」調查此案。對於員工涉案，台電公司深感痛心，昨日已先予以停職靜待調查，後續台電公司也將全力配合偵辦。

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