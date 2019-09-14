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中秋夜「滿月大潮」！父子相揪海釣困泥濘　人車險滅頂

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▲父子倆人開車海釣險遭大海吞噬。（圖／海巡署第3岸巡隊提供）

▲父子倆人開車海釣險遭大海吞噬，海巡人員緊急救援。（圖／海巡署第3岸巡隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中秋假期首日，海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所執勤人員，於永興執檢點北方1公里處，發現一輛小貨車受困潮間帶，輪胎陷入泥濘導致無法移動，且車上有2名來自台中大里父子等待救援，眼見正處漲潮時段，人車隨時有被淹沒危險，即通報所派遣備勤人員緊急前往協助，終順利讓人車脫困，結束這場驚魂。

▲父子倆人開車海釣險遭大海吞噬。（圖／海巡署第3岸巡隊提供）

適逢中秋夜，海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所安檢人員下士王鴻瑋等2員，於永興泊地岸際發現一輛小貨車因輪胎陷入泥濘，導致無法移動，又正值中秋滿月大潮之際，海水位漲潮後比平日更高出許多，人車隨時有被淹沒的危險，安檢人員隨即回報芳苑安檢所副所長許智偉，許副所長得知後，隨即率領所內備勤同仁趕赴現場並予以協助。

▲父子倆人開車海釣險遭大海吞噬。（圖／海巡署第3岸巡隊提供）

第三岸巡隊指出，現場情況相當緊急在未尋求相關機具支援情形下，只能依靠人力徒手救援，最後在芳苑安檢所同仁全力協助之下，車輛總算順利脫困，人員均平安未受傷，父子倆人驚魂未定的說，因永興泊地為當地熱門水域遊憩熱區，適逢中秋節連續假期，便與兒子駕駛車輛至該地區遊憩，因不熟悉水域環境且未注意潮汐時間變化，導致受困沙灘中，所幸海巡人員及時發現救援，對於海巡人員的關心及保護民眾生命財產安全，表達肯定及感謝。

▲父子倆人開車海釣險遭大海吞噬。（圖／海巡署第3岸巡隊提供）

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