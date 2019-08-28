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汐止勇警追拒檢撞死！分局長悲嘆：他2年抓72件酒駕…侯友宜到場了

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記者張君豪／新北報導

汐止警分局汐止派出所31歲警員薛定岳28日下午5點因追緝疑似酒駕騎士，騎乘警用機車行經基隆市七堵百福社區時，不慎自撞分隔島，傷勢嚴重，經緊急送往汐止國泰醫院搶救，仍於晚間6時許宣告不治，警政署長陳家欽、新北市長侯友宜、新北市警局局長陳檡文等警、政界高層前往國泰醫院，表達哀悼慰問之意。

【19:49更新】汐止警方證實，行車紀錄器影片中王姓男子曾擦撞薛姓警員，但他並無酒駕，拒檢肇逃原因及肇事責任仍有待調查。

警方事後解析薛員身上的密錄器和對向車道的行車紀錄器，確認薛姓警員當時正在追捕一名疑似酒駕男子，雙方疑似以高速通過路口時，對方橫向擦撞到警員機車，薛員車輛打滑失控撞上路中央分隔島，導致警員顱內、胸腔大量內出血送醫不治。

▲汐止警分局長李宏振對薛姓警員身亡表達哀悼之意。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警分局長李宏振對薛姓警員身亡表達哀悼之意。（圖／記者張君豪翻攝）

警方稍晚已循線逮捕這名肇事逃逸的王姓男子，並將他送往汐止國泰抽血檢驗、以釐清是否酒駕肇事逃逸。另外地檢署也指示警方該案以案發地權責分配。後續案件調查交給基隆警方偵辦。

對此，汐止警分局長李宏振受訪表示，薛定岳下午5時許在汐止區新台五路，巡邏發現疑似酒駕車輛，他要求對方停車受檢，對方拒檢加速逃逸，雙方追逐到到基隆市七堵區、民德二路福山街口時，薛員遭機車擦撞後倒地撞上中央分隔島，經緊急送醫全力搶救，仍於晚間6點18分宣告不治，警方6點多也逮捕這名逃逸男子。

汐止警分局長李宏振感嘆，警員薛定岳工作表現相當優秀，光是這2年薛員酒駕取締就高達72件，表現相當優秀，汐止警方痛失如此優秀警員感到相當悲痛，警方將會全力協助家屬處理後續事宜，並協助爭取因公相關補助。

▲▼ 追酒駕到基隆，警察不慎自撞分隔島不治 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 追酒駕到基隆，警察不慎自撞分隔島不治 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲勇警追拒檢不慎自撞分隔島，送醫不治 。（圖／記者郭世賢翻攝）

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