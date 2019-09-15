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蘇貞昌高鐵南延屏東加碼照顧故鄉　他嘆：有誰真正在意過南投

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▲行政院長蘇貞昌13日回故鄉宣布高鐵南延屏東，加碼照顧家鄉，讓南投民眾哀嘆，兩鐵、輕軌、捷運都沒有，政府應多重視。

▲行政院長蘇貞昌13日回故鄉宣布高鐵南延屏東，加碼照顧家鄉，讓南投民眾哀嘆，兩鐵、輕軌、捷運都沒有，政府應更加重視南投。（圖／記者林敬旻攝）

記者白珈陽／南投報導

行政院長蘇貞昌13日回故鄉屏東縣視察交通建設，並宣布高鐵確定南延屏東。南投市前市長林俊梧14日在個人臉書發文，指南投近年人口迅速減少，身為台中地理中心的心臟，卻沒有二鐵、輕軌及捷運，減低南漂、北漂的的青年學子回鄉意願，且雖南投之前也有鄉親擔任行政院長，卻因怕瓜田李下，不敢像蘇揆如此果敢，破格加碼照顧故鄉人。林俊梧一番發言，不但讓南投鄉親深有同感，也嘆究竟有誰真正在意過南投。

「救經濟？！南投人更需這一帖（鐵）」林俊梧14日在臉書上表示，行政院長蘇貞昌回「故鄉」屏東視察交通建設，宣布高鐵確定南延屏東，強調不是為了一時選舉，是為提升鐵路運輸網，人流物流整合一起跟世界競爭。

南投老年人口在全國縣市排名前3，家庭平均所得多年排在後3名，20年來人口從近57萬速降至今天的49萬餘人，南投縣才真是又老又窮，他們在爭要高鐵，看在兩鐵都沒有的南投人眼中，真是五味雜陳，嘆怎麼會差那麼多。尤其看到蘇院長回「故鄉」宣布高鐵延屏東，南投人豈不心有戚戚，我們也曾有鄉親擔任行政院長，但他愛惜羽毛深怕瓜田李下，大概不會像蘇揆這麼敢，如此破格加碼照顧故鄉人。

兩鐵均無令我們苦不堪言，北上高鐵要到烏日站，統聯巴士兩小時一班一天才八班，車程近八十分鐘，比高鐵台中至台北足足多三十分，趕時間的坐飛奔一趟200元的計程車，來回也難配合高鐵班次。北上還有車程三個半小時的國光客運可替代，南下就更離譜，連直達巴士都沒得坐，北上南下就學的子弟回家有多難，長輩想看看兒孫有多艱，北漂南漂工作的，過年過節返鄉路有多遙遠，更別說往台東花蓮旅遊的麻煩了。

他最後提到，廢省政府後接連921大震重創南投，唯一不濱海、沒有空港海港，「古意南投人」從也不敢大聲要兩鐵、輕軌、捷運，台灣地理中心的這顆心臟，跳動也越來越慢跡近窒息。蘇院長說他們屏東人等了十二年，從沒人問南投人等了幾個十二年？這一帖（鐵），誰來為南投來開呢？

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