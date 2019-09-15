中秋夜烤開喝醉上路...他繞道小山路躲警卻撞死騎士　酒測爆表

▲陳男酒後心存僥倖繞行山路躲警，不慎撞死機車騎士，被依公共危險、過失致死等罪嫌移送法辦。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

南投又傳酒駕肇事致死意外！南投縣民40多歲的陳姓男子，14日傍晚近6時許，在水里鄉與親朋好友趁著中秋假期烤肉歡聚，聚會中喝了不少酒，離去時因怕酒駕被抓，刻意繞行山路銜接147線往國姓方向開去，卻因山路狹小且多有多處彎道，不慎與機車發生對撞，機車騎士經搶救傷重不治。陳男經警方檢測，酒測值高達1.5毫克，被依公共危險、過失致死等罪嫌移送法辦。

一般而言，從水里到國姓，民眾會選擇由國道3號名間交流道通往國道6號到達國姓，但陳男因酒後駕車，深恐遭警臨檢盤查而受罰，因此刻意選擇從147線繞山路而行，但某些路段道路狹窄，又有彎度大的彎道，就算正常駕駛也須專心費神。結果陳男不僅沒逃過酒駕罰單，又造成騎士傷重不治，除觸犯公共危險罪，還多了過失致死罪嫌，辦案警方直說，做人真的不能心存僥倖！

南投縣警察局交通隊指出，昔日酒駕初犯僅9萬元，而2019年7月1日酒駕重懲新制上路後，所有違規行為均從嚴、從重處罰，就算是酒駕臨檢拒檢、拒測，新制後第1次懲處便從18萬元起跳，第2次則36萬元、第3次為54萬元，以每次18萬元的罰鍰逐次增加，且不設上限。

交通隊說，「酒駕零容忍」已是社會普遍的共識，而南投雖多是山區，叫計程車不若都市方便，但只要向警方求助，警方也會代為服務幫忙叫計程車。交通隊也再度呼籲，民眾務必遵守「喝酒不開車、開車不喝酒」，若有飲酒則多請代駕，勿因小錢失了大錢，也保障自身及他人的生命安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►生火了！連我媽都用到發光