為何總是I don't care 的樣子　柯文哲：因為你死人看得不夠多

▲很多人問柯文哲為什總是 I don't care 的樣子，他都回答，「那是因為你死人看得不夠多」。（圖／翻攝自柯文哲臉書，下同）



記者林彥臣／綜合報導

台北市長柯文哲在臉書上，宣傳自己的新書《生死之間︰柯文哲從醫療現場到政治戰場的修練》，並預計在15日出席新竹的打書活動。柯文哲強調，一直想把過去行醫三十年的體悟，以及這幾年如何把急重症外科的務實個性搬到台北市政府，趁還有記憶時寫下來，當作人生的反省。也希望透過他的經驗，讓大家更了解生命的意義。

柯文哲表示，很多人問我爲何總是一副 I don't care 的樣子，他都回答，「那是因為你死人看得不夠多」。

柯文哲指出，「當你可以凝視死亡的時候，才能真正的思考人生的意義是什麼」，人生其實只是一個過程，在過程當中，尋找生命的意義，既然死亡是必然，那麼世俗的成功與失敗，只是人生的一部分，又何必如此在意，在死亡面前，不過放下而已。

柯文哲體悟到，把別人當作自己，叫作博愛；把自己當作別人，叫作淡然，把別人當作別人，叫作智慧；最難的還是「把自己當作自己」，這叫作自在。

柯文哲說，在這世上，要做自己談何容易，「就像當打開電視，發現每一台 Call in 節目、每一個名嘴都在罵你，可是你還是能心情平靜，照常睡覺，隔天早上一樣七點半準時上工，做該做的事，能夠堅持真的不簡單」。

柯文哲在9月~10月底之間，將先後在高雄、台北、台中、台南舉辦簽書會。

►點我超越韓國愉快體驗

網友在柯文哲的臉書表示，「我以為你很科學，結果講得真哲學」、「人生，真的除死無大事」、「看淡生死是很不簡單的事」、「因為只有面臨生死交關的當下每個人才會表現出真實的自我。」、「在生離死別確實有高於一般人的見解」、「一切都是過眼雲煙，為台灣留下什麼才是柯文哲在乎的」。