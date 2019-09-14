▲ 新北第2個私立博物館，朱銘美術館9月完成設立登記。（圖／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

歷經14年努力，新北市文化局長期重點輔導的朱銘美術館終於在文化部頒布《博物館法》與《私立博物館設立及獎勵辦法》公布施行後，於2019年9月完成私立博物館設立登記，為接續世界宗教博物館成為新北市第2所完成設立登記博物館。

文化局長蔡佳芬表示，新北市目前約有26間公私立博物館，其中私人博物館有10間，朱銘自1987年開始籌建朱銘美術館，1999年開館，致力推廣雕塑藝術、推動兒童藝術教育，實踐朱銘「種活藝術的種子在心田」的美學觀。

2019年適逢朱銘美術館20歲，在迎接20周年館慶的同時，朱銘先生不僅持續發表新作，更加豐富美術館展示，同時也是依博物館法完成私立博物館設立登記的重要時刻。之後將協助朱銘美術館參與文化部相關評鑑，讓完成設立登記館舍持續穩健發展。

蔡佳芬說，未來也希望將世界宗教博物館及朱銘美術館設立經驗與新北市或其他縣市私立博物館一起分享，並積極的協助境內李梅樹紀念館、蘆洲李宅等館輔導其設立登記，朝向專業的博物館發展。

朱銘先生為世界著名雕刻大師，15歲起創作迄今已66年，於1984年開始即活耀於東南亞、日本、歐美各地，他的作品從氣勢磅礡的「太極」到「人間」系列，都備受國際推崇及肯定，其藝術成就，多所肯定，107年獲選第一屆新北市文化貢獻獎，今年9月4日甫獲第十屆總統文化獎文化耕耘獎。

「朱銘美術館」，迄今20年來長期深耕藝術教育，積極策劃展覽與國際連結，提供青年藝術家駐館創作，並全面蒐集、統整及編纂臺灣戰後雕塑資料，發行學術專刊，推動雕塑藝術研究發展，並提供完善的兒童藝工計畫，陪伴培育新北市北海岸下一代的藝術幼苗，為臺灣藝術發展盡心盡力。2017年更獲得ICOM國際博物館界表揚，為亞洲唯一獲獎的私立美術館，與法國羅浮宮同獲殊榮。