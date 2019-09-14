旅日記憶傳統拓印創新思想　藝術家展出沉澱已久個人創作

▲ 旅日記憶傳統拓印創新思想，藝術家林哲豐旅日風景耐人尋味。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

京都藝伎經過的小巷、大阪復古的電車、富士山壯麗的風景，這些令人流連忘返的日本美景，透過藝術家巧手描繪，一切彷若近在眼前。近百張精美水彩畫作，盡在《光之彩－林哲豐四季風景水彩畫個展》即日起至10月7日於新北市藝文中心第三展覽室展出。

原是各大出版社特約插畫家的林哲豐老師，自2014年起發揮自學精神研究水彩的各種可能，利用水彩的輕快與柔和，透過畫面傳遞日本四季之美，將在日本旅遊色彩萬千的風景以畫筆描繪出來。

▲ 旅日記憶傳統拓印創新思想，藝術家楊喆創作時的樣貌。

同期在新北市藝文中心第一展覽室《神與物遊－楊喆現代水墨創作展》展出了藝術家於兩岸三地遊走、不同文化養分的藝術表現。藝術家楊喆從傳統水墨藝術出發，運用拓印技巧，轉化成自身的藝術語言。

在濃淡漸層的墨韻中完成依勢佈局、依勢作畫，持著道家「順其自然」、「自然而然」的理念，並運用人體構造的元素，如肌肉、血管、骨絡等，融入抽象的山水意象中，以暗示大自然生態與人的自身系統之間的關係，揭示人與自然的人生觀價值。此次展覽也奠基於楊喆對於道家美學觀的理解，藝術家表示，「創作的過程中就像下棋一樣，你永遠無法預知下一步要如何走」。