▲ 全國首創可移動式自行車道，侯友宜騎自行車體驗享受碧潭風光。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜13日體驗全國首創「可移動式自行車道」，全長135公尺，連接新店溪右岸渡渡口至青潭溪口，共1.5公里的河濱自行車道。侯友宜表示，為保留瑠公圳石硿古蹟及新店人力擺渡的文化，特別採用浮筒方式，串連新店、碧潭、青潭整個地區，讓市民擁有健康美麗的運動時光。

侯sir出任務到碧潭騎乘自行車，體驗最新啟用的移動式自行車道，受到當地居民熱烈歡迎。侯友宜說，新北河濱自行車道已有200公里，13日完成新店地區的最後一哩路，串接新店溪渡渡口與青潭溪口，保留在地傳統的擺渡文化及古蹟，又能創造當地的觀光旅遊，讓市民享受碧潭最棒的風光美景。

▲ 新北河濱自行車道已有200公里，13日完成新店地區的最後一哩路。

碧潭自行車道的騎乘體驗中，也安排三道關卡考驗侯市長對在地文化的認識，適逢中秋節，關主們紛紛大顯身手，裝扮成玉兔、嫦娥與吳剛等應景人物，吸引許多居民一起來同樂，歡慶自行車道的開通，成為休閒遊憩的好去處。

水利局表示，新店溪右岸自行車道系統發展完善，隨著市民對都市休憩環境需求提高，期盼增設新店溪右岸渡渡口至青潭溪口路線，施作過程以不影響市定古蹟及新店渡渡行船動線為原則，透過新店溪上下游動線的串聯，不僅發揚現有唯一僅存的新店人力擺渡文化，更讓居民擁有一條安全舒適的美麗車道。