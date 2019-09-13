台版「德魯納酒店」　相隔32年瑞芳水湳洞「點亮十三層遺址」

▲ 台版「德魯納酒店」，相隔32年瑞芳水湳洞「點亮十三層」。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

沈睡了32年，被網友稱為「台版天空之城」、「台版德魯納酒店」的龐大古老建築十三層遺址13日正式點燈，照亮中秋連假，新北市政府及台電公司在新北市瑞芳區攜手「點亮十三層」，希望透過燈光藝術及優人神鼓表演，重現昔日十三層遺址作為臺灣重要礦業城鎮的黃金風貌。

新北市政府、基隆市政府、台電公司及中華文化總會於9月13日共同舉辦「點亮十三層」點燈儀式。「點亮十三層」為台電公司「新北金瓜石第一期」公共藝術設置計畫，2018年5月經新北市公共藝術審議會通過。

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由國際照明大師周鍊及藝術家何采柔共同創作的燈光藝術，以水湳洞選鍊廠建築本體為主要照明範圍，運用不同亮度的柔和琥珀色燈光照亮建築。此外，優人神鼓《光明海島》表演也是公共藝術計畫內容之一，透過火祭祈福、鼓聲、武術、原住民歌聲傳唱及舞蹈等，象徵光的力量。

▲「十三層遺址」位於新北市瑞芳區，2007年正式公告登錄為新北市歷史建築，並正名為「水湳洞選煉廠」。

「十三層遺址」位於新北市瑞芳區，2007年正式公告登錄為新北市歷史建築，並正名為「水湳洞選煉廠」。原為日本時期處理礦砂、生產粗銅的工業設施，至今仍保存其基礎建物構造，是新北市相當珍貴之礦業遺跡。透過「點亮十三層」公共藝術設置計畫，活化文化資產，並讓民眾了解在地的礦業文化與歷史脈絡。

副市長吳明機表示，新北市政府作為共同主辦單位，投入大量時間、資源與心力，前置籌備階段包括公共藝術審議、文化資產及污染防治計畫審查，而在活動準備階段，交通疏運、安全維護及環境清潔等，皆挑戰甚鉅，透過多次跨局處會議及現場會勘，確保活動諸多細節，讓民眾可以在中秋連續假期，盡情觀賞水湳洞地區夜晚之美。

新北市文化局表示，民眾除了觀賞十三層點燈，自9月13日至9月15日連續三日，黃金博物館於遊客服務中心前廣場推出「金夜太美」系列活動，是黃金博物館開館15年來，首次開放夜間戶外體驗活動，每日下午5時至8時30分，點起全新打造的浪漫燈光、搭配販售在地特色風情創意料理與文創商品市集，14日當天現場還有Big Apple搖擺舞團。