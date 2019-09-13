金山囝仔熱愛土地　青農蔡漢昌全家投入番薯囝仔炕地瓜

▲ 青農蔡漢昌（右）、女兒（左）全家投入番薯囝仔炕地瓜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市青農蔡漢昌及陳思玲夫妻倆在金山地區承襲父親對土地的熱愛，種植友善地瓜，雖然漢昌白天在阿原肥皂工作，但假日依然在田間種地瓜，夫妻倆秉持著與自然環境生態共存共榮的觀念，一起經營金山番薯囝仔地瓜店，就在陽金公路的路口 ，香軟甜綿的烤地瓜，是到金山的旅客必嚐的在地美食。

金山番薯囝仔由42歲的蔡漢昌與38歲的妻子陳思玲共同經營，主要從事地瓜種植與銷售，繁重的種植工作由先生一手包辦，而精密的銷售部分則由太太及兩位孩子一同打理，一家人合作無間，打造出無比溫馨的農場。化工專業出身的蔡漢昌在外打拼多年，雖有不錯的收入，但對於故鄉土地的熱愛，在與妻子溝通過後，毅然決然回到故鄉兼職從農，雖然辛苦，但他享受於耕耘故鄉的土地。

請繼續往下閱讀...

▲ 青農蔡漢昌夫妻倆秉持著與自然環境生態共存共榮的觀念。

十年的經營中，蔡家也遭遇過艱鉅的處境，2011年的地瓜價錢正好，然而一場風災造成磺溪潰堤，黃色的泥漿淹過了田埂，連田在哪裡都看不出來，一年的努力全部付諸流水。但蔡漢昌沒有因此被擊倒，足足費了三個月重整家園，有賴於周遭親朋好友相挺，給了蔡漢昌重新站起來的力量，也讓他決定要更加用心回饋這片土地。

蔡漢昌說，「在外的遊子，回到故鄉接下父親的重擔，再拾起鋤頭踏著這塊土地，才清楚地知道自己與這塊土地情感的早已深根在心裡。」金山甘藷好吃的原因在於種植在緊鄰大屯山系的北海岸，有陽明山系清泉灌溉，土質為肥沃的火山黑壤土，並且有帶鹽度的海風吹襲，所種植的甘藷口感特別綿密，甜度特別高。

農業局長李玟表示，「先有通路，再開農路」，為輔導新農漁民投入農業生產，農業局首創一站式服務措施，從生產、銷售通路、包裝行銷規劃整體輔導措施，以行動治理辦理員工團購，增加甘藷銷售量，帶動當地產業的發展，讓更多青年及新農民加入從農行列。

欲購買安心金山甘藷及參加田園體驗，請洽金山番薯囝仔，電話：0926-015-316；或親洽金山番薯囝仔門市：新北市金山區中正路145號；或洽臉書粉絲專頁：金山番薯囝仔。