▲ 新北市圖緬甸故事媽媽葉碧珠，入圍廣播金鐘主持人。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館「新住民公益故事團」的緬甸媽媽葉碧珠，因為擔任教育廣播電台「幸福聯合國」節目的主持人，入圍2019年廣播金鐘教育文化節目主持人。

葉碧珠說，跟臺灣的孩子分享緬甸的故事與文化，心裡特別踏實，得不得獎不是最重要的，她在臺灣找到歸屬感，到圖書館說故事與主持廣播節目，都是和大家分享母國文化，希望自己可以扮演好新住民第一代的角色，讓大家可以自然而然學習多元文化，讓新二代可以不因移民身份的差異，而產生差別對待，因為大家都是生活在臺灣這塊土地上的一家人。

用流利的中文在空中為大家介紹家鄉文化，講家鄉故事，來臺灣23年的葉碧珠，是家政老師、新北市立圖書館「新住民公益故事團」的成員、在教育廣播電台「幸福聯合國」主持約一年的時間，就獲得廣播金鐘主持人獎項入圍的肯定。

▲ 由緬甸、越南、印尼等不同國籍的新住民媽媽，所組成的公益故事團，首度前進校園，進行公益演出。

中緬後裔的葉碧珠，在緬甸出生，因到臺灣唸大學，打工擔任救生員時結識另一半，結婚後留在臺灣。儘管從讀書開始就在臺灣生活，但初到臺灣時，國語不標準，加上文化的差異，要花時間、精力學習，才能漸漸融入臺灣的家庭與社會。

葉碧珠表示，讓孩子了解他國文化很重要，所以她從家鄉好玩的地方、好吃的美食開始，帶孩子認識緬甸，然後到圖書館為孩子說故事，透過廣播分享自己文化，讓更多人了解。

為了讓臺灣的學子以及新二代認識新住民母國文化，新北市立圖書館特別於2017年9月成立新住民公益故事團，讓新住民媽媽結合自己的語言，於圖書館、學校、社區等地說演故事，將不同的家鄉文化分享給大家。

2019年更與教育廣播電台「閃亮新台客」節目合作，開闢「爆米花故事屋」單元，提供新住民為孩子說故事及認識母國文化的素材，同時提供聽眾接觸新住民母國文化的機會；「閃亮新台客」今年入圍廣播金鐘「社會關懷」節目獎項，消息傳來，新北市「新住民公益故事團」的新住民媽媽們都倍感榮耀。新住民媽媽們說，很感謝圖書館與教育電台給他們這個機會，讓大家可以看見新移民努力生活的見證。