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吳怡農唱《月亮代表我的心》　「吳太太們」暴動狂喊：脫衣服啊！

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記者袁茵／台北報導

將要出戰台北市第3選區（中山、松山），與國民黨「男神」立委蔣萬安對決的民進黨立委參選人吳怡農，因為擁有帥氣外型、壯碩身材，所以吸引了一大票粉絲。吳怡農在13日參加北市中山區中吉里的烤肉活動，還上台獻唱《月亮代表我的心》，引起網路上的「吳太太」們暴動，甚至開玩笑說「唱什麼歌啦！！脱衣服啊！」

吳怡農13日晚間受邀參加北市中山區中吉里連續13年舉辦的中秋節封街烤肉活動，該活動每年吸引上千位里民報名參加，現場除了滿滿的食材、烤肉用具之外，還安排表演以及摸彩活動，就是希望能與里民拉近距離、同慶中秋。

▲▼雙帥男神蔣萬安吳怡農另類同框，雙雙參加中山區中吉里封街烤肉，輪流上台飆歌，吳怡農唱月亮代表我的心，蔣萬安唱堅持，另類同台。（圖／記者呂佳賢攝）

▲吳怡農參加中山區中吉里封街烤肉，上台飆歌。（圖／記者呂佳賢攝）

吳怡農大約在晚間8時上台，高唱《月亮代表我的心》，台下里民掌聲不斷，氣氛十分和樂。而吳怡農接受訪問時也提到，他在廁所裡面有偷偷練習唱歌，至於次數方面，「我今天上了三次廁所！」

對於比較害怕上台唱歌，還是當兵？吳怡農坦承，上台唱歌比較可怕，當兵的時候不會發抖，「上台唱歌會抖！」不過他也滿期待未來能與對手蔣萬安有合唱的機會。

隨後，吳怡農也在臉書上表示，這幾天跑了許多地方的中秋晚會活動，大家看到他都好熱情，還不停餵他吃東西，真的非常謝謝大家！未來一定會繼續努力勤跑每個地方，爭取更多鄉親的支持。

對此，底下網友們除了祝福中秋節快樂、各種「吳太太報到」之外，還留言提到，「想聽農農的歌聲」、「好羨慕」、「農農/」、「想聽我農唱歌的聲音 ＜3」、「有沒有人現場喊老公的??」、「唱什麼歌啦！！脱衣服啊！」也有人建議，未來應該要開直播，滿足網路上的「吳太太們」。

▲▼雙帥男神蔣萬安吳怡農另類同框，雙雙參加中山區中吉里封街烤肉，輪流上台飆歌，吳怡農唱月亮代表我的心，蔣萬安唱堅持，另類同台。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼雙帥男神蔣萬安吳怡農另類同框，雙雙參加中山區中吉里封街烤肉，輪流上台飆歌，吳怡農唱月亮代表我的心，蔣萬安唱堅持，另類同台。（圖／記者呂佳賢攝）

▼吳怡農上台唱《月亮代表我的心》。（圖／翻攝自吳怡農臉書粉專）

▲▼吳怡農上台唱《月亮代表我的心》。（圖／翻攝自吳怡農臉書粉專）

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