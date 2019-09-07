李婉鈺宣布參選立委　北投、士林「四女廝殺」戰局成形

▲李婉鈺宣布參選台北市第一選區（北投、士林）立法委員。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

前新北市議員李婉鈺7日上午身穿「驚奇隊長」服裝亮相，於北投市場召開記者會，宣布將投入台北市第一選區（北投、士林）立委選戰，對決民進黨現任立委吳思瑤及國民黨台北市議員汪志冰。不過，台北市政府副發言人黃瀞瑩也有意代表台灣民眾黨參選，此區「四個女人的戰爭」戰局也正式成型。

李婉鈺7日上午於北投市場召開記者會，不僅自己身穿「驚奇隊長」服裝亮相，更帶領團隊以「復仇者聯盟」姿態出擊，期許自己能夠仿效「驚奇隊長」，以「復仇者聯盟」姿態出擊，帶領北投走出新風貌，再造北投驚奇。

李婉鈺表示，自己是在地文化大學的畢業生，對母校有一份特殊的情感，但北投從她唸研究所、博士、擔任市議員到現在幾乎完全沒有改變，「所以我覺得這應該是我回來貢獻所學的時候了」。

李婉鈺指出，北投有好山、好水、好人情，北投的文化意涵應該被更多人看見，包括在地有許多社區營造工作者、重建者和危老都更者，他們的努力與文化意涵應該更加發揚光大，所以自己選擇回到北投重新再出發，希望未來能夠打造北投成為「老一代人的好回憶、新一代人的好所在」。

▼李婉鈺宣布參選立法委員。（圖／記者李毓康攝）

