無法接受柯文哲「兩岸一家親」　李婉鈺：不加入任何政黨

▲李婉鈺宣布參選台北市第一選區立法委員。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

前新北市議員李婉鈺7日上午身穿「驚奇隊長」服裝亮相，於北投市場召開記者會，宣布將投入台北市第一選區（北投、士林）立委選戰。李婉鈺表示，她不是一個十足聽話的人，有些政策議題如「兩岸一家親」自己無法接受，還是希望能夠尊重台灣人的主權，且加入政黨後必須尊崇政黨意旨，會變成黨意大於民意，她無法接受這樣的事，「所以當我沒有確認互相的中心思想一致時，我不會加入任何政黨」。

李婉鈺7日上午於北投市場召開記者會，不僅自己身穿「驚奇隊長」服裝亮相，更帶領團隊以「復仇者聯盟」姿態出擊，期許自己能夠仿效「驚奇隊長」，以「復仇者聯盟」姿態出擊，帶領北投走出新風貌，再造北投驚奇。

▲李婉鈺宣布參選。（圖／記者李毓康攝）



不過由於先前傳出李婉鈺有意加入台北市長柯文哲籌組之台灣民眾黨，且將代表民眾黨參選區域立委。對此，李婉鈺表示，他一直以來的定調不論任何政黨或社團，就是好的議題、正確的議題都可以合作，不過她不會為特定人士或政黨做事，自己就是維持無黨參選，但只要是好的議題都樂於合作。

李婉鈺也說，她不是一個十足聽話的人，有些政策像是「兩岸一家親」的想法她無法接受，畢竟自己還是民進黨出身，希望能夠尊重台灣人的主權，所以這種論調「我不能接受」。她說，加入一個政黨就必須要尊崇政黨意旨，最後往往變成黨意大於民意，她不願接受這樣的事，「所以當我沒有確認互相的中心思想一致時，我不會加入任何政黨」。

不過李婉鈺也提到，自己經常與柯文哲在雲林同鄉會、醫師聚會等場合見面，但都不是私下會面，另外包括前立法院長王金平與她父親是高中同學、鴻海集團創辦人郭台銘也是她的國小學長，也因此自己完全沒有黨派考量，就是為了對的議題四處拜託大家與她合作，若王金平與郭台銘願意幫忙站台，她也非常歡迎。