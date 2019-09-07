李婉鈺宣布參選北投立委　酸吳思瑤「應該被改變的對象」

▲李婉鈺宣布參選立法委員。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

前新北市議員李婉鈺7日上午身穿「驚奇隊長」服裝亮相，於北投市場召開記者會，宣布將投入台北市第一選區（北投、士林）立委選戰。李婉鈺表示「是來為所有北投人復仇」，所有貪腐、不符合潮流的人都是應該要改變的對象，也暗酸民進黨現任立委吳思瑤「有些人做了三屆議員到立委，十多年來北投的進步大家無感」。

李婉鈺7日上午於北投市場召開記者會，不僅自己身穿「驚奇隊長」服裝亮相，更帶領團隊以「復仇者聯盟」姿態出擊，期許自己能夠仿效「驚奇隊長」，以「復仇者聯盟」姿態出擊，帶領北投走出新風貌，再造北投驚奇。

▲李婉鈺至北投市場掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）



「我當然是來復仇，我是為所有北投人復仇」。李婉鈺說，長期以來北投都被當成台北市的次等公民，很多在地居民都說「我們住在台北的鄉下」，而自己是藍綠惡鬥下的犧牲者，所以也為所有的受害民眾來復仇。

不過由於李婉鈺出身民進黨，外界認為若決定參選勢必瓜分綠營選票，對此，李婉鈺表示「我覺得支持李婉鈺的人不分藍綠」，所以自己沒有選票考量，就是努力貢獻自己的所學所能讓地方進步，「不論我選票多少、當選與否，我都會繼續留在北投服務大家」。

▲李婉鈺至北投市場掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

此外，李婉鈺也說，所有貪腐、不符合潮流的人都是應該被改變的對象，更開酸吳思瑤「有些人做了三屆議員到立委，十多年來北投的進步大家無感」。李婉鈺說，自己階段性的任務已經完成，現在看到有更需要她的地方，尤其在私菸案被揭發後，很多霸佔著權力又要私立的人讓支持者常不滿，都不約而同地勸她出來為大家做事，無法接受大家的未來要被這樣的人控制。

李婉鈺也透露，包括許多民進黨前輩、國民黨的知識藍、經濟藍及年輕藍、地方業者、建築業者、溫泉業者、市場業者與在地居民都鼓勵她參選，「各行各業超乎想像」，大家都向她表明「北投好老好舊」，也看不到自己選出來的地方及中央代表，所以今天才會有她的出現。