國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普再提格陵蘭　北約秘書長鬆口：只能靠「審慎外交」

▲▼北大西洋公約組織秘書長呂特（Mark Rutte）。（圖／路透）

▲北約秘書長呂特強調，格陵蘭引發的緊張情勢只能靠低調、審慎的外交手段化解。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）秘書長馬克・呂特今天表示，因格陵蘭議題引發的國際緊張情勢，最終仍須透過「審慎外交」化解。他強調，相關溝通正在私下進行，但不適合對外公開說明。

根據法新社報導，呂特（Mark Rutte）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇時指出，當前局勢確實存在摩擦，但外交仍是唯一可行的解方。他說，相關努力已在幕後展開，目標是避免情勢升高。

此番談話正值美國總統川普前往達沃斯之際。川普近期再度表達希望將格陵蘭從丹麥手中接管的立場，引發北約內部關注。外界預期，川普將在論壇期間與呂特會面。

呂特則試圖將川普對格陵蘭的關注，導向北約內部更廣泛的北極安全討論。他指出，北極對於聯盟整體安全具有戰略意義，無論是美國或歐洲盟國，都有共同防衛的必要。

針對格陵蘭爭議恐衝擊擁有76年歷史的北約穩定性，呂特予以否認。他表示，北約對歐洲與美國的安全都極為關鍵，北極安全、大西洋安全與歐洲防衛密不可分。

此外，面對川普多次質疑歐洲是否會在美國遭遇威脅時提供協防，呂特明確回應，歐洲一定會履行承諾，同時他也相信美國同樣會在盟友需要時伸出援手。

同樣出席論壇的芬蘭總統亞歷山大·史塔布則表示，他對格陵蘭爭議最終能以外交方式解決抱持信心。

01/19 全台詐欺最新數據

