旺旺中時民調「韓輸蔡郭」背後目的曝！與一篇社論相呼應　意在「對郭台銘不能手軟」

記者葉國吏／綜合報導

《旺旺中時》艾普羅13日公布民調，國民黨總統參選人韓國瑜支持度，竟然罕見的大輸總統蔡英文12.4％，甚至在蔡英文、韓國瑜、郭台銘「三腳督」的態勢也是墊底，這結果讓許多人大為吃驚，韓粉更痛批是假民調。對此，資深媒體人黃創夏透露，這份民調其實是要定調郭韓壁壘分明，「郭台銘會傷害韓國瑜」。

黃創夏13日三立《鄭知道了》 節目中表示，這份民調透露出來的重點就是「郭台銘確實有傷害力」。黃創夏透露，在看這份民調前要去看該報12日一則社論，內容是寫著「別對郭台銘手軟」，並批評國民黨態度消極、不強硬，黃創夏說，看完這則社論再看民調，就會知道真正用意了。

▲蔡英文、郭台銘、韓國瑜。（圖／記者李毓康、賴君欣、屠惠剛攝）

黃創夏認為，這份民調結果其實要定調郭台銘、韓國瑜「壁壘分明」，認為「郭台銘會傷害韓國瑜」』，所以要出征（韓粉）了。

《旺旺中時》艾普羅13日民調指出，若藍綠陣營一對一直球對決，蔡英文會以38.1%完勝韓國瑜的25.7%，雙方差距12.4%。另一項數據顯示，倘若郭董退出藍營，也未與民眾黨柯文哲聯盟，獨自一人出馬競選，「三腳督」情況下進行PK，支持率分別為，蔡英文29.8%、郭台銘為24.3%，韓國瑜為22.8%。

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