阿蘇觀光直升機墜火山口　營運方急澄清：飛行員不魯莽

▲阿蘇火山口內發現失聯觀光直升機，2名台灣旅客與飛行員仍下落不明。（圖／熊本縣警方）



記者董美琪／綜合報導

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機日前失聯，之後在阿蘇中岳第一火山口內發現機體嚴重毀損。機上搭載2名台灣觀光客與1名飛行員，目前仍生死未卜。負責營運的匠航空代表森岡匠，今晚在阿蘇市召開記者會說明最新情況。

森岡表示，截至目前仍無法確認機上人員的安危。由於事故地點位於火山口附近，地形與環境相當險峻，救援行動面臨高度困難，相關作業進度受限，尚未掌握是否有人生還。

針對當時操控直升機的男性飛行員，森岡強調，該名飛行員曾在美國與日本擔任飛行教官，飛行經驗豐富，平時操作謹慎、相當重視安全，並未有任何魯莽駕駛紀錄。此外，飛行員每年接受兩次航空身體檢查，過去檢查結果均未發現異常。

談及觀光飛行路線，森岡指出，公司一向避免讓直升機從火山口正上方飛行，主要考量一旦發生突發狀況，將難以應對，且從正上方飛越也不利於乘客觀賞火山景觀。

他進一步說明，為兼顧安全與視野，通常會沿著火山口邊緣外側飛行，並將高度維持在高於火山外緣的位置，才能讓乘客清楚看到火山地形。

森岡也提到，事故發生當時，空中仍有其他直升機飛行，並未接獲能見度不佳或濃霧等通報，研判當時視野狀況尚可。

受此次事故影響，匠航空已暫停包含總部所在地岡山在內的5處營運據點。另一方面，日本國土交通省表示，該架直升機在火山口內被發現，已被認定為航空事故，運輸安全委員會已派遣2名航空事故調查官前往現場，展開事故原因調查。