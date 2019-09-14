黃國昌向郭台銘拋「四問」：參選前應作出清楚宣示

▲郭台銘退出國民黨，參選2020總統箭在弦上。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘宣布退出國民黨，參選2020總統箭在弦上。時代力量立委黃國昌認為，在藍綠之外，台灣必須有第三勢力，讓人民有不一樣的選擇，也相信郭台銘將在下週至中選會領表進行連署。不過，他也拋出四大問題，認為郭台銘在參選之前，應該先誠懇面對做出清楚的解釋與宣示。

黃國昌表示，他一直認為在藍綠之外，台灣必須有第三勢力，讓人民有不一樣的選擇，但這個「不一樣的選擇」必須是「更好的選擇」，而非是「賭爛票的集合」，也才能對臺灣這塊土地上的人民產生積極的助益。

黃國昌說，郭台銘應該瞭解「成功的企業家」與「國家的領導人」不同，必須的條件與考慮的面向也不相同；在歷經國民黨總統初選的洗禮之後，郭台銘更應該已充分體認，「政黨利益」絕不等於「國家利益」。

黃國昌相信，郭台銘將在下週至中選會領表，開始進行參與總統的連署，也相信郭台銘能夠順利取得門票。不過他認為，郭台銘在參選之前，應該誠懇面對包括「民主的價值：民主不能當飯吃？」、「勞權的保障：工人為何會跳樓？」、「政客與財團的關係：灑了多少銀子給KMTers？」、「自己與富士康的關係：會被中共掐住脖子嗎？」等四個問題，且作出清楚的解釋與宣示。

「郭台銘先生應該不難理解，為何我會提出上面四個問題」。黃國昌表示，公開面對台灣社會出現的質疑，也是一位負責任的總統參選人，應該展現的基本態度，他先前也曾提過，希望能就「台灣如何拼經濟」的議題，與郭台銘坐下來理性、冷靜、深入地進行公開對談，這個誠摯邀請，迄今還是有效。

此外，黃國昌也說，「當然，如果韓國瑜市長與蔡英文總統也願意賜教，晚輩也絕對樂於虛心候教。」

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