2025年運彩銷售破710億創新高　公會理事長何昱奇夫妻獲表揚

▲台灣運動彩券2025年度銷售表現亮眼，全年銷售總額首度突破700億大關，以710億元創下歷史新高。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台灣運動彩券2025年度銷售表現亮眼，全年銷售總額首度突破700億大關，以710億元創下歷史新高，較前一年度成長10.4%。運動部今日舉行「2025績優經銷商表揚大會」，由次長黃啟煌親自頒獎，感謝發行團隊與經銷商的努力。

在獲獎名單中，運彩公會理事長何昱奇經營的「何大智運動彩券行」奪得網路全國績優經銷商第二名，其夫人石幸真所經營的「富甲運動彩券行」亦入選績優經銷商。

何昱奇夫婦多年來每年為運動發展基金貢獻約1.5億元，他表示，除了感謝台灣運彩公司提供的合法健全制度，更特別感謝妻子在第一線經營與家庭照顧上的辛勞付出，期盼這份力量能精準回饋至基層體育。

▲運彩公會理事長何昱奇夫妻獲表揚。（圖／記者游瓊華翻攝）



何昱奇也分析2025年銷售趨勢，儘管缺乏大型國際賽事帶動，但網球項目的銷售額首度突破百億元，正式成為繼棒球、籃球、足球後的「運彩四哥」。此外，台灣運彩去年提供超過5000場場中投注，場次較往年大幅提升近三成，涵蓋美職棒、美職籃及亞洲各類賽事，精準滿足市場需求，是維持成長動能的主因。

展望2026年，體育界將迎來多項國際重大賽事，包括3月世界棒球經典賽、6月世界盃足球賽及9月名古屋亞運。在「3、6、9」賽事高峰的帶動下，預期運彩銷售表現將再攀高峰。